Cочинение «Песни "Битлз" (взгляд через годы)»

Леннон, Маккартни, Харрисон, Старр. . . Эти имена нынешняя молодежь уже не так хорошо знает, как раньше. Но те, кто не "балдеет от попсы", ценят и любят все, что создано этой группой. Рассмотрим несколько куплетов из разных песен и попробуем объяснить причину неувя-даемости простенького на первый взгляд творчества.

Крик! Вы слышите мой крик?

Я зову на помощь вас!

Ну кто меня спасет

В трудный час?

Раньше я шел на риск и был полон сил,

Ничьей поддержки и заботы сроду не просил.

Но понял я с тоской, Что время наш судья.

И в помощи людской Теперь нуждаюсь я. . .

Как ни странно, но эта песня — о любви. В конечном итоге герой, взрослея (не старея!), осознает, что юношеский максимализм иррационален. Он ищет уже не плотской любви, не сексуального приключения. Он жаждет любви и дружбы.

Есть у нее уже билет (Ticket to ride)

Видать, ждет горе меня,

Ждет горе на днях, да-да.

Мучительница моя

Покинет меня.

Есть у нее уже билет,

Ей все равно.

Со мной, она говорит,

Одни лишь невзгоды.

И я, она говорит,

Ей не дал свободы.

Шутливая песня, но и в ней затронуты важные проблемы молодой семьи. И не только молодой. Превращение семейного очага в тюрьму, а домашних обязанностей — в каторгу до сих пор является проблемой для многих семей среднего сословия. И не только в Англии или Америке.

Прошлое (Yesterday)

Прошлое —

Сколько в нем было хорошего.

Вновь печаль пришла непрошено,

Но все же я верю в прошлое. . .

Кончено!

В жизни все уже испорчено.

В моем сердце червоточина.

Ах, прошлое. . . С ним покончено.

Отвела свой взгляд.

Виноват я, брошенный.

Не найти мне, нет, ее след — след в прошлое.

Прошлое. . .

Я играл в любовь. . .

Так что же она?

Все давно забыто, брошено.

Да, но я верю в прошлое.

Думается, эта песня не требует особых комментариев. Игра в любовь всегда чревата!

Бешеная популярность "Битлз", вероятно, была вызвана тремя причинами. Восстановлением (на качественных исполнительских, музыкальных и творческих уровнях) народных певческих и танцевальных мотивов. Страстностью и актуальностью сюжетов. Простотой формы при очень эмоциональном содержании.

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