Cочинение «Песни "Битлз" (взгляд через годы)»
Леннон, Маккартни, Харрисон, Старр. . . Эти имена нынешняя молодежь уже не так хорошо знает, как раньше. Но те, кто не "балдеет от попсы", ценят и любят все, что создано этой группой. Рассмотрим несколько куплетов из разных песен и попробуем объяснить причину неувя-даемости простенького на первый взгляд творчества.
Крик! Вы слышите мой крик?
Я зову на помощь вас!
Ну кто меня спасет
В трудный час?
Раньше я шел на риск и был полон сил,
Ничьей поддержки и заботы сроду не просил.
Но понял я с тоской, Что время наш судья.
И в помощи людской Теперь нуждаюсь я. . .
Как ни странно, но эта песня — о любви. В конечном итоге герой, взрослея (не старея!), осознает, что юношеский максимализм иррационален. Он ищет уже не плотской любви, не сексуального приключения. Он жаждет любви и дружбы.
Есть у нее уже билет (Ticket to ride)
Видать, ждет горе меня,
Ждет горе на днях, да-да.
Мучительница моя
Покинет меня.
Есть у нее уже билет,
Ей все равно.
Со мной, она говорит,
Одни лишь невзгоды.
И я, она говорит,
Ей не дал свободы.
Шутливая песня, но и в ней затронуты важные проблемы молодой семьи. И не только молодой. Превращение семейного очага в тюрьму, а домашних обязанностей — в каторгу до сих пор является проблемой для многих семей среднего сословия. И не только в Англии или Америке.
Прошлое (Yesterday)
Прошлое —
Сколько в нем было хорошего.
Вновь печаль пришла непрошено,
Но все же я верю в прошлое. . .
Кончено!
В жизни все уже испорчено.
В моем сердце червоточина.
Ах, прошлое. . . С ним покончено.
Отвела свой взгляд.
Виноват я, брошенный.
Не найти мне, нет, ее след — след в прошлое.
Прошлое. . .
Я играл в любовь. . .
Так что же она?
Все давно забыто, брошено.
Да, но я верю в прошлое.
Думается, эта песня не требует особых комментариев. Игра в любовь всегда чревата!
Бешеная популярность "Битлз", вероятно, была вызвана тремя причинами. Восстановлением (на качественных исполнительских, музыкальных и творческих уровнях) народных певческих и танцевальных мотивов. Страстностью и актуальностью сюжетов. Простотой формы при очень эмоциональном содержании.
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