Cочинение «Песни»

Не зря говорится: сказка - складка, песня - быль. Сказка основана на вымысле, на мечте, а песня - на реальной жизни и невыдуманных чувствах. Русские народные песни бесконечно разнообразны. В каждом песенном жанре отражается какая-то сторона народной жизни: в любовных песнях звучат переживания молодежи; в семейных говорится об отношениях родителей и детей, мужей и жен; в солдатских - о службе, войнах, походах и т. д. А все вместе песни охватывают жизнь народа целиком, в ее прошлом и настоящем.



В современной науке о фольклоре принято разделять народные песни на две основные группы: обрядовые и необрядовые.

"Как на масленой неделе"



Люди не всегда были уверены в том, что за зимой обязательно наступит весна, а охота будет удачной без помощи потусторонних сил. Значит, для того, чтобы все это произошло, нужно попросить о помощи. Так возникает "обряд" - особым образом высказанная просьба, направленная в иной мир.



Этот иной мир в сознании далеких предков являлся такой же реальностью, как, например, соседний город, - при некоторых условиях в него можно было попасть. Чтобы просьбу правильно поняли и выполнили, ее нужно высказать в понятной и приемлемой форме. Для этого вырабатывался своеобразный язык - язык не только слов, но и ритуальных действий и предметов. Обрядовые песни - составная часть этого языка. Поэтому при их исполнении нельзя ничего путать или менять - произвольное изменение текста может повлиять на ожидаемый результат.



Все важные моменты в жизни человека, от рождения до смерти, а также многие календарные даты в старину сопровождались обрядами, и почти при всех обрядах исполнялись песни. Эти песни ученые называют благопожеланиями, потому что в них главное - пожелание богатства и добра.



Примерно ту же роль играли и песни-величания, в которых воспевались достоинства хозяина дома и домочадцев, их богатство, красота, счастье. Имелись в виду не обязательно реальные черты, а то, что всем хотелось видеть.



Пожилым и молодым людям пели разные песни: если первым желали богатства, то вторым - красоты, скорейшего брака, рождения детей.



За исполнение любого обряда обязательно полагалась награда. Колядникам, как правило, выносили что-нибудь с праздничного стола. Песни содержат просьбу о награде.



В случае же когда хозяева скупились, в их адрес звучали песни-угрозы. Проклятия, как и благопожелания, воспринимались буквально, поэтому обидеть колядников боялись. Ведь ряженые изображали приход душ умерших предков, которых традиционно поминали на Святки.

О чем плачет невеста?



Свадебный обряд - один из самых сложных. В центре свадебного обряда - невеста, поскольку сам брак воспринимается как ее переход из одной семьи в другую, к новым "отцу-матери".



Во время свадебного обрядового цикла поются собственно песни и причитания, которые как песни не воспринимаются. Причитания оплакивают судьбу девушки и при этом как бы поясняют ритуальные действия. Причитала сама невеста и ее подружки, которые практически не оставляли ее на протяжении недели до свадьбы.



Один из самых частых образов в ее плаче - белая лебедь, отставшая от своей стаи и прибившаяся к серым гусям, которые недоброжелательно принимают ее. В причитаниях слышится и страх перед новой жизнью, и тоска по родне и прежнему веселью. Это вовсе не значит, что любая невеста неохотно шла замуж или что причитали только те, кого отдали против воли. Просто причитания, по древней традиции, были обязательны для любой свадьбы, и заканчивались они к моменту отъезда в церковь на венчание. Невесты больше нет, есть молодая.



Наряду с причитаниями исполнялись просто песни. Песня легче, динамичнее, чем причитание, поется быстрее и веселее, в ней не подчеркивается тяжесть семейной жизни, напротив, бытовая сторона брака приукрашена, как, например, в колядках. Внешность жениха и невесты в песнях приближена к идеалу, образцу красоты - косы русые, лицо белое, брови соболиные. Жених и невеста нередко предстают в образе птиц, зверей, деревьев: невеста - лебедь, пава, яблоня, виноградная ягода; жених - сокол, коршун, соловей, дубок.



Во время свадебного пира поются особые величальные песни, адресованные разным участникам события: жениху, невесте, их родителям, свахе, гостям. Здесь, как и в календарных величаниях, дается идеализированное описание какого-либо лица.



В конце свадебного пира поются корильные песни. Это величания шуточные. В них те же лица осмеиваются, осуждаются. Корильные песни были адресованы не только гостям на свадебном пиру, но и потусторонним силам, которые должны обеспечить удачный переход невесты в новое состояние и счастливую жизнь в браке. Со временем первоначальная роль корильных песен забылась, и они стали восприниматься просто как шуточные.

О веселом и грустном



Необрядовые (бытовые) песни свободно поются в любой подходящей обстановке. Они возникли позднее обрядовых, однако многие из них родились тогда, когда еще были сильны патриархальные порядки. Например, молодые еще не могли перечить родителям и вынуждены были покориться их воле.

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