Cочинение «Песня! Как много она значит в жизни каждого из нас и всего народа»

Песня оздоравливает душу человека, помогает сохранить нетленными ценности: веру в человека, в неизменную любовь, в искреннюю дружбу, в очищающую силу красоты. Наивысшей наградой для любого поэта может быть то, что его стихотворение идет в народ и возвращается песней. Так случилось и со многими стихами Дмитрия Павлычко. Несутся над миром его замечательные песенные стихи, мелодичные крылья которым дал талантливый композитор Александр Билаш. Творческая дружба художников, сына Прикарпатья с сыном полтавского края, началась еще в 50-е годы. Ясность мысли, высокая образность произведений Павлычко и задушевные мелодии Билаша пришлись по душе людям. Песня «Упали росы на покосы» навсегда сбратала художников. С тех пор их содружество увенчалось не одним творческим достижением. Песня «Аисты» впервые прозвучала в кинофильме «Сон» (1964) и стала одной из самых популярных в народе. Аллегорический образ птицы, у которой «высушила силу чужбина проклятая», воспринимается как обобщение судьбы бесправного человека в крепостническом обществе. Это не песня, а тоска – по Родине, по родной земле.



С чужбины возвращаются аисты. Они несут на своих крыльях весну. Но не каждый сможет долететь, потому что «чужбина проклятая», оторванность от родного края «высушивает силу», по капле уносит жизни. Родина для них светится, как далекая, но родная звезда, обогревает душу, пока «ночь накроет глаза».



Из далекого края Аисты летели,



И одного аиста крылья – высушила силу



Чужбина проклятая.



Возьмите меня аисты на свои,



С собой заберите.



Философская углубленность и одновременно фольклорность текста делают эту песню близкой к народной. «… Бывают минуты, – писал Дмитрий Павлычко, – когда я чувствую, как песня возвращает мне духовную силу, как обновляется, прочищается мое естество… без этой тайной связи, которая существует между песней и моей душой, я не мог бы писать» .



Знаменитые «Два цвета» Павлычко также давно стали народной песней. Человеку многое в жизни приходится испытать, однако главным, определяющим должен быть оптимистический дух, патриотические чувства, любовь к родителям, способность остаться самим собой и тогда, когда уже «взмахнула в глаза седина», дорогим и святым для героя песни остался «сверточек старого полотна и вышитая… жизнь на нем» – как добрая память о матери, как завещание верности родной земле.



Два цвета моих, два цвета,



Оба на полотне, в душе моей оба,



Два цвета моих, два цвета:



Красный – любовь, а черный – грусть.



Многие стихотворения из книги «Тайны твоего лица» также стали песнями и 11 романсами. И музыку к ним написал Александр Билаш. Их охотно исполняли знаменитые певцы Украины. Любят их и певцы-любители. Классическое совершенство слова, внутренняя борьба образов-символов, глубокого проникновения в духовный мир человека – таковы черты поэтической ткани стиха, который стал блестящим романсом:



Звенит в звездах небо чистое,



Пылает синим льдом путь,



Как дерево безлистое,



Стоит моя душа в полях.



В основе поэзии-песни «Я соскучился, милая, за тобой» – любимый образ явора и его милая Яворина, их безнадежная любовь. Явор, воспетый в народных песнях, становится символом боли, тоски, непреодолимого любовного чувства.



Дмитрий Павлычко воспел свою «тайну» словно на одном дыхании, вложив в нее светлую радость, тихую печаль и тоску озаренного и смущенного большой любовью сердца лирического героя. Не может не тронуть и песня Павлычко «Сын», в которой говорится о безграничном горе матери, сын которой погиб смертью храбрых в годы войны.



Песни на слова Дмитрия Павлычко пользуются огромной популярностью среди украинцев. Это те жемчужины духовности, которые дают нам ощущение сообщества. Благодаря им мы сегодня чувствуем себя людьми, верим в высокие моральные принципы, мечтаем и любим.