Cочинение «Петербургский текст русской живописи»

Первый портрет Петербурга был сделан, когда городу исполнился всего год. Автор этой гравюры – Питер Пикарт. Петропавловская крепость и заросший лесом Берёзовый или Городовой остров (нынешняя Петроградская сторона) с его строениями отделены от первого плана такой широкой рекой, что видны где-то на самом краю земли. Огромный едва обозримый простор Невы, текущей вровень с берегами, явно господствует над всем. Суши нет, она образует лишь тонкую раму для воды.



Парадные портреты юного Петербурга показывали его непременно с реки. Например, работы талантливого художника и гравера – А. Ф. Зубова. Здесь река образует с городом уже более или менее единое целое. На панораме виден уже большой город, занимающий берега Невы на протяжении шести с лишним вёрст. И кроме того здесь представлена сложная комбинация разных отрезков невских берегов.



Город строится, растёт, и русские и иностранные художники рисуют не просто огромные панорамы, и даже не общие виды, а части архитектурных сооружений, создают “монографии” отдельных уголков Петербурга. Всё большие права в гравюре получает стефаж – изображение фигур на фоне архитектурного пейзажа. Среди “певцов Петербурга” резко выделялся своим искусством С. Ф. Галактионов. В его работах счастливо сочетались точный рисовальщик, безукоризненный гравер и не менее талантливый литограф. Далее художников начинают привлекать не только центральные улицы, но и окраины города, жанровые сцены, народные праздники.



Первенство получает литография. В литографии тех лет, посвящённых столице, всегда присутствует человек, и уже не как статичная фигура, передающая масштаб изображения или “оживляющая” строгость архитектурных форм, а как едва ли не главный персонаж. Отметим работы Г. Беггрова, П. Сверчкова, Ф. Баганц, А. О. Орловского, о литографиях которых поэт П. А. Вяземский с восторгом писал:



Русь былую, удалую

Ты потомству передашь,

Ты схватил её живую

Под народный карандаш.



В 60-х гг. прошлого века в петербургской теме наметился определённый спад. Виды города всё реже привлекают внимание художников – и живописцев, и графиков. Одна из причин была в появлении фотографии, с которой кисть и резец не могли соперничать в точности передачи архитектурных деталей. Но главное заключалось в том что, с одной стороны, казалось уже невозможным найти свою точку зрения на хорошо знакомые всем ансамбли, а с другой, – новая архитектура, пренебрегавшая художественными традициями и ставившая во главу угла “доходность”, не могла заинтересовать глаз художника.

Большую роль в реабилитации Петербурга в живописи сыграла культурно-просветительная и художественная деятельность группы “Мир искусства”.

Самые известные из художников-мирискусников – это А. П. Остроумова-Лебедева, А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский.



В предисловии к литографиям А. П. Остроумовой-Лебедевой, А. Н. Бенуа писал: “Петербургу особенно посчастливилось на литографии. Если бы все остальные его изображения – в картинах, акварелях, гравюрах и фотографиях – погибли и остались бы одни литографические виды Петербурга, то и тогда можно было бы вполне судить о нём, и не только о красоте и значительности его памятников или об особенном характере его широких проспектов и каналов, но и о самой душе этого, выросшего из болота, призрачного и монументального, “казённого” и поэтического города. Анна Петровна Остроумова-Лебедева взялась за литографический карандаш для того, чтобы в сюите из нескольких листьев, связанных между собой общностью настроения, начертать лик Петербурга таким, каким он ей представляется и каким она его любит” (А. Н.

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