Cочинение «Писатели Франции»

С начала XIX в. во Франции выступили выдающиеся писатели-романтики — поэты, романисты, драматурги, ставшие властителями дум своего поколения: Виктор Гюго, Жорж Санд, Александр Дюма. От других представителей романтического направления их отличало стремление обращаться к широким кругам читателей, к людям из народа, которых они начали изображать в своих драмах и романах.



Виктор Гюго (1802-1885)



Виктор Мари Гюго имел мало соперников даже в такой богатой литературе, как французская. Он получил безоговорочное признание с первых своих выступлений, когда пятнадцатилетним мальчиком по совету учителя участвовал в конкурсе Французской академии. Отрывок из поэмы Гюго был прочитан на ее заседании.



В 20-х годах выходят поэтические сборники Гюго — «Оды», «Оды и баллады», «Восточные мотивы». Гюго возглавил демократически мыслящих романтиков прежде всего как теоретик искусства («Предисловие к драме «Кромвель», 1827) и драматург. Его драмы «Эрнани» (1830), «Король забавляется» (1832), «Мария Тюдор» (1833) и «Рюи Блаз» (1838), поставленные в «Комеди Франсез», театре Корнеля и Расина, на многие годы всколыхнули общественное мнение, вызывая на скандалы аристократически настроенную публику своим демократизмом и новаторством.



К моменту, когда во Франции произошла июльская революция 1830 г. , Гюго уже вполне сознательно выступал как республиканец в защиту социальной справедливости в повести «Последний день приговоренного к казни» (1829), в историческом романе «Собор Парижской богоматери» (1831) и в рассказе «Клод Ге» (1834).



В «Соборе Парижской богоматери», создав идеально-прекрасный образ Эсмеральды и пугающе-уродливый образ Квазимодо, который, как в сказке, преображается под влиянием Добра, Гюго показал, что подлинная красота человека и его величие проявляются в любви и доброте. Вместе с тем Гюго создал необычайно яркий по своим краскам и драматическим обстоятельствам исторический роман о Париже XV в. с его знаменитым собором — живым воплощением средневековья.



Писатель осудил религиозный фанатизм и изобразил народ, который со временем оказался способен пойти на штурм Бастилии.



После прихода к власти Наполеона III и до самого падения Второй империи Гюго находился в изгнании. На островах Атлантического океана (Джерси, Гернси), где он провел девятнадцать лет, Гюго создал сатирическую книгу стихов «Возмездие» (1853), направленную против Наполеона III, романы «Отверженные» (1862), «Труженики моря» (1866), «Человек, который смеется» (1869).



В «Отверженных» автор решительно защищает право народа на счастье. Роман этот не только история беглого каторжника Жана Вальжана, а прежде всего романтическая социальная эпопея. Судьба героя, попавшего на каторгу за попытку украсть для голодающих детей хлеб, вскрывает трагическое несоответствие между «преступлением» Вальжана и его наказанием. Преступен не голодающий народ, говорил Гюго, преступно отношение к народу правящих классов.



Стихия революции, свободолюбие народа живут в образе Гавроша, одного из героев романа, — парижского мальчика.



Необыкновенно живой по натуре, неутолимо любопытный, Гаврош участвует в восстании республиканцев начала 30-х годов и погибает. Он бросает вызов врагам народа и даже самой смерти, проявляет бесстрашие, становится в романе воплощением народного героизма.



Первую рецензию на роман «Отверженные» написал в 1862 г. выдающийся французский поэт и теоретик искусства Шарль Бодлер (1821 — 1867). Он отметил, что в образах, созданных Гюго, воплощены «вечно живые отвлеченные понятия». Вальжан — воплощенное в художественном образе Несчастье, Те-нардье — Зло, Мириэль — Добро, Фантина — Материнство, Козета — Детство, Жавер — Долг. Это воображаемые, «идеальные фигуры, из которых каждая, изображая один из главных типов, необходимых для развития того или иного тезиса, поднята до эпической высоты».



Таким образом, Бодлер отметил, что в своем подходе к образам и жизни Гюго остался романтиком и в этом социальном романе о народе.



Вернувшись во Францию в 1870 г. , после поражения страны во франко-прусской войне, после падения режима Второй империи, Гюго горячо откликнулся на борьбу Парижской коммуны и осудил ее палачей в прекрасном сборнике политических стихов «Грозный год» (1872). Вскоре он издал исторический роман «Девяносто третий год» (1874), рассказав о борьбе республиканцев с монархистами в период революции.



Александр Дюма (1802-1870)



Из новых литературных жанров, разработанных романтиками, в детское чтение широко вошел исторический роман. Вальтер Скотт в Англии, Александр Дюма-отец во Франции создали увлекательные романы приключений, построенные на историческом материале.



Однако, в отличие от В. Скотта, А. Дюма «не был ни эрудитом, ни исследователем. Он любил историю, но не уважал ее». Это замечание А. Моруа в его книге «Три Дюма» во многом справедливо. «Что такое история? — говорил Дюма. — Это гвоздь, на который я вешаю свои романы».



И все же романы Дюма — увлекательное чтение. Дюма увлекает нас своим пылким воображением, мастерством в построении сюжета и диалога. «Три мушкетера» (1844), «Двадцать лет спустя» (1845), «Граф Монте - Кристо» (1846), «Королева Марго» (1845), как и многие другие романы Дюма («Графиня Монсоро», «Ожерелье королевы»), представляют из себя вольное, но яркое изложение различных исторических событий. В романах Дюма выступают Людовик XIII, Ришелье, Анна Австрийская, герцог Букингемский. Многое в их характеристике достоверно. Но, по сути говоря, исторический роман Дюма знакомит нас с романтическими героями. События в романах развиваются по воле случая, часто по воле людей, непричастных ко двору и забытых историей, — мушкетеров, хорошеньких камеристок королевы.

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