Cочинение «Писатели Германии»

«Какое на свете самое скверное животное?» — спросили мудреца. «Из диких — тиран, из прирученных — льстец», — ответил он. Эту маленькую басню написал Лессинг, великий немецкий просветитель, теоретик искусства и драматург.



Тираны и льстецы у него всю жизнь были перед глазами. Германия в его время еще не обрела единства. Страной правили около 300 князей, герцогов и курфюрстов, каждый из которых был тираном для подданных своего маленького государства. А где тираны, там и льстецы, готовые выполнить любое, самое грязное поручение своего повелителя. В стране царили невежество и суеверия.



Как и просветители других стран, передовые мыслители и поэты Германии стремились освободить свой народ от предрассудков и привычек, воспитанных веками феодального рабства. Подлинное призвание человека они видели в его активном содействии прогрессу. «Деяние — начало бытия», — писал в «Фаусте» Гёте. Лессинг был первым в этой славной когорте просветителей.



Наиболее значительные его драмы — «Эмилия Галотти» (1772) и «Натан Мудрый» (1779). В них Лессинг выступил против феодального деспотизма.



Особенно велики заслуги Лессинга как теоретика искусства. В своих статьях и книгах по эстетике он боролся за искусство жизненной правды.



Иоганн Вольфганг Гёте (1749-1832)



В 70-е годы на смену Лессингу явилось новое поколение поэтов и драматургов, энергичных, исполненных молодого задора. «Буря и натиск» — называлась одна из драм Ф. М. Клингера. И по этому заглавию стали называть все литературное движение. «Бурные гении» были близки по духу английским и французским сентименталистам, особенно Руссо Бездушной морали дворянского общества и холодным догмам церковников они противопоставляли искренность и бескорыстие человеческого чувства, душевный порыв, зов сердца. С движением «Бури и натиска» в молодые годы были связаны Гёте и Шиллер.



Иоганна Вольфганга Гёте Белинский назвал величайшим немецким поэтом. Гёте стоял в самом центре литературного движения «Буря и натиск». Воображение его занимали образы Прометея, Цезаря, Фауста — героя старой немецкой легенды. Гёте создал грандиозную, в шекспировском духе, трагедию «Гёц фон Берлихинген» (1773), в которой воскресил великие события эпохи крестьянской войны XVI в. в Германии. Это первая историческая драма в немецкой литературе. Главный герой ее трагически одинок — он поднял бунт против княжеского произвола, но, будучи дворянином, не нашел общего языка с восставшими крестьянами. В этом и состояла особенность литературы «Бури и натиска»: герои ее одиноки в своем благородстве и в своих дерзаниях.



Таким Гёте представил и современного ему немецкого юношу в романе «Страдания молодого Вертера» (1774).



Вертер — человек гуманной души, тонкой мысли, чувствительного, легко ранимого сердца — не находит себе места в условиях феодальной жизни: путь борьбы для него не существует, служебная деятельность невозможна, примирение с неправдой немыслимо.



Любовь к простой нежной девушке Шарлотте — последний мостик, соединяющий Вертера с жизнью. Но он рушится, и Вертер кончает с собой. Герой Гёте не революционер, не борец, он слишком слабый, чтобы восстать, слишком честный, чтобы зависимое положение в обществе заставило его склонить голову.



В отличие от своего сентиментально-мечтательного героя Гёте решил жить деятельно, плодотворно, с пользой для народа, поэтому он охотно принял в 1775 г. приглашение молодого герцога Карла Августа стать министром при его дворе. Гёте переехал в Веймар, столицу крохотного немецкого государства, где и прожил до конца своих дней.



Веймарский министр, Гёте пытался провести ряд реформ. Он сократил некоторые непроизводительные расходы в государстве, уменьшил армию, возобновил работу заброшенных рудников, построил новые дороги. В условиях тогдашнего строя все это давалось ему нелегко. К тому же приходилось считаться с волей герцога.



Усталый и разочарованный, Гёте в 1786 г. уезжает из Веймара и два года проводит в Италии. Он жадно и взволнованно впитывает впечатления от окружающей жизни, тонко оценивает произведения искусства. «Благородную простоту и спокойное величие» античной культуры и архитектуры он объявляет главным художественным принципом. Отказавшись от бунтарства ранних лет, он видит смысл своего творчества в мирной пропаганде просветительных идей. Новая героиня выступает в его трагедии «Ифигения в Тавриде» (1779 — 1786), написанной на сюжет древнегреческого мифа. Она борется против варварства и жестокости, действуя силой убеждения.

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