Cочинение «Писатели Латинской Америки»

В Латинской Америке более 25 независимых государств, и в каждом из них есть своя литература, свои писатели и поэты, которые запечатлели образ родной земли, жизнь народа, его борьбу за свободу.



У народов Латинской Америки общая историческая судьба. В XVI в. сюда пришли испанские завоеватели. С тех пор во всех странах Латинской Америки говорят по-испански; только в самой большой стране — Бразилии, захваченной в XVI в. Португалией, говорят по-португальски. В начале XIX в. почти повсеместно восторжествовала национально-освободительная революция, в результате которой было сброшено испанско-португальское иго. И в дальнейшем история и культура латиноамериканских республик развивались во многом сходно.



Литература латиноамериканских стран приобрела в наши дни международное значение. В ней отражена жизнь и непрекращающаяся борьба ее народов за свое национальное освобождение.



Пабло Неруда (1904-1973)



Пабло Неруда родился в Чили, далекой стране, на берегу Тихого океана.



Двадцати лет от роду, студентом университета в Сантьяго, Пабло Неруда завоевывает известность книгой «Двадцать поэм любви и одна песня отчаяния» (1924). Не сразу поэт находит собственный путь. В его судьбе большую роль сыграло пребывание в Испании (его назначили чилийским консулом в Мадриде), когда там началась героическая борьба народа против фашизма. В те дни он стал писать стихи, каких не писал ранее, — о борьбе против фашизма. Так появилась книга стихов «Испания в сердце». Ее напечатали во фронтовой типографии бойцы испанской республиканской армии.



Тяжелой осенью 1942 г. Неруда создает две «Песни любви Сталинграду» — страстную поэму о подвиге людей, грудью заслонивших человечество от фашистской угрозы.



В 1943 г. Неруда вернулся на родину. . . Шестое января 1948 г. — памятный день не только в жизни Неруды, но и в истории Чили. В этот день поэт-коммунист, избранный незадолго до этого депутатом парламента от горняков северных провинций, поднялся на трибуну сената, что бы во всеуслышание обвинить в измене национальным интересам родины Гонсалеса Виделу — президента страны, который попрал демократические свободы Чили. Неруду объявили вне закона. Многие месяцы скрывался Неруда в подполье. В 1950 г. он создает грандиозную эпопею «Всеобщая песнь».



«Всеобщая песнь» — это художественная энциклопедия жизни Латинской Америки — ее природы, истории, ее борьбы. Сначала подпольно напечатанная в Чили, книга тайно пересекла Анды и шагнула в широкий мир. Создатель «Всеобщей песни» стал поэтом миллионов.



В 1949 г. из-за преследований Неруде все же пришлось уехать из родной страны. В том же году он впервые приехал в Советский Союз как гость юбилейного пушкинского праздника. С тех пор образ великого Пушкина навсегда слился с образом России, которую Неруда воспел в поэме «Просторен новый мир». Она вошла в большую поэтическую книгу «Виноградники и ветры», в которой поэт рассказал о своих скитаниях по свету — по странам Европы и Азии.



Вернувшись домой после нескольких лет эмиграции, Неруда снова в гуще борьбы; снова поездки по стране, выступления перед десятками тысяч людей — и, самое главное, новые замечательные стихи, удивительно несхожие между собой. «Оды простым вещам» — лирические стихи, раскрывающие поэтическое значение естественных, самых важных элементов бытия человека, таких, как воздух, вода, огонь, дерево. . . Почти одновременно появляется «Песня о подвиге» (1960) — торжественный гимн борьбы народов Латинской Америки против империализма, поэма о победе героической Кубы.



Сборник стихов, полных раздумий над сложными вопросами жизни, вызывающе назван: «Книга сумасбродства» — и рядом полные молодого счастья «Сто сонетов о любви», посвященных любимой. Одна за другой появляются все новые и каждый раз оригинальные книги, среди них «Мемориал Черного острова», «Баркарола».



Стихи Неруды необычны, в большинстве своем они нерифмованные.



Когда в Чили пришло к власти правительство Народного единства, Неруда отдал свои силы и творчество борьбе за торжество социализма на своей родине. Он умер 23 сентября 1973 г. , через 12



Дней после гибели Сальвадора Альенде, успев послать проклятье фашистской хунте, свергнувшей правительство народа.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--