Cочинение «Писатели США»

Американская литература подарила миру много замечательных писателей, книгами которых зачитываются и взрослые и дети. Почему она заняла достойное место среди других литератур лишь в начале XIX в. ? Ответ на этот вопрос дает сама история США.



До конца XVIII в. Северная Америка была английской колонией. Американский народ вел тяжелую и долгую войну за независимость и одержал победу. В 1783 г. образовалась федеративная буржуазно-демократическая республика — Соединенные Штаты Америки. С этого времени постепенно добивается самостоятельности и американская литература: она освобождается от влияния английской литературы, отражает жизнь молодой республики.



Рип Ван Винкль, лентяй, рассеянный мечтатель, умудрился заснуть на 25 лет. Проснувшись, он возвращается домой и, ничего не зная о победе американцев в борьбе за независимость, некстати провозглашает «ура» в честь английского короля Георга III. Имя Рипа Ван Винкля стало нарицательным в Америке: так называют ленивых, беспечных людей, живущих давно устаревшими представлениями.



Уошингтон Ирвинг считал прогрессивным буржуазный строй в Америке, надеялся, что со временем он станет более совершенным.



Буржуазные предприниматели казались ему героическими фигурами. Одному из них — миллионеру Астору — он даже посвятил свою книгу «Асто-рия» (1836).



Уошингтон Ирвинг (1783 — 1859)



Первый американский писатель, завоевавший широкую известность за пределами своей родины, — Уошингтон Ирвинг. Мастерски изображая реальную жизнь, он насыщал свои рассказы фантастикой, юмором, мотивами народного творчества. В сборник Ирвинга «Книга эскизов» (1819 — 1820) включены две наиболее известные новеллы писателя — «Легенда Сонной ложбины» и «Рип Ван Винкль». Они по -



Фенимор Купер (1789-1851)



Современник Ирвинга — знаменитый писатель Фенимор Купер родился в семье судьи, богатого владельца поместья в штате Нью-Йорк. Еще совсем юным он, не закончив высшего образования, служил в торговом, а затем в военно-морском флоте. Купер повидал много стран, несколько лет жил в Европе. Но именно знание своей страны, ее истории, происходящих в ней важных перемен помогло ему создать произведения, в которых он показал мир, для многих новый и неожиданный.



Известность Фенимору Куперу принес патриотический роман «Шпион» (1821) — о трагической судьбе коробейника (мелкого деревенского торговца, разносившего свой товар в коробе по деревням) Гарви Берча.



Во время войны за независимость он был разведчиком американской армии, сумел завоевать доверие враждебного английского командования. Однако соотечественники, ради которых он рисковал жизнью, считали Берча предателем.



Восхищение современников Купера, в том числе и великого русского критика В. Г. Белинского, вызвала пятитомная эпопея о Кожаном Чулке. Эпопея Купера посвящена следопыту и охотнику Натти Бумпо — человеку бескорыстному, смелому и благородному. Она охватывает время с 40-х годов XVIII в. до 1805 г. : с того момента, как юный Натти совершает свои первые военные подвиги, и до его смерти проходит 60 лет. Натти Бумпо видит, как европейские колонисты захватывают земли в Америке, вырубают леса, натравливают одни индейские племена на другие. Обо всем этом и пишет Купер, рисуя рядом с жестокими колонистами коренное население Америки — индейцев — «замечательный народ. . . на войне отважный, кичливый, коварный, беспощадный, готовый к самопожертвованию; в мирное время — справедливый, великодушный. . . скромный. . . ».



Натти, по существу, участвует в захвате земель: он помогает своим соотечественникам продвигаться в глубь Америки, показывает им пути. Но, чистый душой, он чувствует, что новая жизнь на американских просторах несет с собой дух торгашества и собственнических страстей. Ему по душе гордые и отважные индейцы, он относится к ним с уважением и дружелюбно.



Самый популярный роман из серии книг о Кожаном Чулке — «Последний из могикан» (1826). Действие его происходит в 1757 г. Индеец Ункас — последний из могикан — друг Натти Бумпо, тогда знаменитого английского разведчика, прозванного Соколиным Глазом. Ункас — последний представитель племени, в прошлом могущественного, а теперь истребленного колонистами.

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