Cочинение «Писатели натуралисты»

Джозеф Лонг (1867- 1952) и будущий классик канадской литературы Чарлз Джордж Дуглас Роберте (1860-1943) Произведения Лонга не столь значительны, хотя и пользовались в свое время успехом. На природе он проводил каникулярные месяцы, накопив за несколько десятилетий «охоты без ружья» в разных климатических зонах Канады, от степной полосы до Крайнего Севера (Лабрадор, Ньюфаундленд), изрядный запас наблюдений, запечатленных в природоведческих рассказах и очерках. По убеждению Лонга, «общечеловеческая мораль» противится любому вмешательству в естественные законы природы. Охоту на всякого зверя следует навсегда запретить. Б тех случаях, когда Лонгу недостает знаний, он прибегает к свободному домыслу. Например, в повести «Лосось-прыгун» (изд. В. Саблина. М. , 1910) автор сам признается, что отрезок биографии лосося Копсипа, уводящий к его приключениям в глубинах морей, представляет собой плод фантазии. Писатель нередко впадает в субъективизм, подменяя доказательства эмоциями. И все же его избранные рассказы поучительны для юного поколения.

В 1905-1907 годах книги Лонга выходили в переводе А. И. Ульяновой в прогрессивном издательстве «Посредник».



Видный канадский поэт и прозаик, Чарлз Роберте, в отличие от Лонга, изображает природу не в отрыве от социальной практики людей, а использует свой опыт натуралиста для создания оригинальных сюжетов. Будучи уже известным поэтом, он выпустил сборник рассказов о животных «Загадки земли» (1896), отмеченных острой наблюдательностью, глубоким проникновением в загадочный мир обитателей лесных чащ. Взаимоотношения человека с природой, необыкновенные случаи из жизни канадских охотников, рыбаков, лесорубов, причудливо сплетенные с судьбами диких или укрощенных зверей,- такова тематика многочисленных рассказов Робертса, выдержавших несколько изданий в переводе Н. Чуковского.