Cочинение «Письменность и просвещение – художественный анализ. Литература XI—XII веков»

Письменность на Руси появилась ещё до X века, до принятия ею христианства (988 г. ). Её возникновение было вызвано прежде всего потребностями государства, заключения договоров с греками и вообще сношения Руси с другими государствами требовали наличия письменности. Письменность применялась и в крупной торговле (надписи на сосудах), и в развитом ремесле (надпись на изделиях имени мастера), и в быту состоятельных людей (письменные завещания, надписи, удостоверяющие собственность). (Данный материал поможет грамотно написать и по теме Письменность и просвещение. Краткое содержание не дает понять весь смысл произведения, поэтому этот материал будет полезен для глубокого осмысления творчества писателей и поэтов, а так же их романов, повестей, рассказов, пьес, стихотворений. ) Такое разнообразное применение письменности в X веке свидетельствует о том, что возникла она задолго до этого времени и к X веку прошла уже значительный период своего развития. Возможно, что в различных местах страны существовали разные алфавиты.



В конце X века на Русь пришёл более совершенный алфавит — славянская азбука, составленная ещё в IX веке двумя братьями-славянами Кириллом и Мефодием, уроженцами г. Солуня. Эта азбука, вследствие родства русского языка со славянским, оказалась пригодной и для Руси.



Исследование языка ранних литературных памятников древней Руси показало, что литературным языком был в то время русский, а не старославянский (болгарский по своей основе), как думали раньше. Этот древнейший русский язык отличался от старославянского и в звуках, и в морфологии, и особенно — в лексике (словаре), и в синтаксисе. Для него было характерно богатство словаря, разработанность синтаксиса, тесная связь с живым разговорным языком. Старославянский язык в древней Руси был преимущественно языком церковнолитературных произведений (богослужебные книги, поучения, жития святых). Литературный русский язык, возникший на народной основе, употреблялся в произведениях делового и художественного характера («Русская Правда» — свод законов древней Руси, «Поучение» Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве»).



Книги того времени были не похожи на современные. Во-первых, они были рукописные. Печатать книги на Руси стали с середины XVI века, а до того времени книги переписывались. Во-вторых, в те времена (до середины XVI века) не было бумаги. Книги писались на пергаменте, т. е. на тонко отделанной и отбелённой коже: телячьей, козьей или свиной. Текст писался чёрными чернилами, а первые буквы абзаца (отступа в начале строки) красной краской (отсюда выражение «красная строка»). Буквы состояли из толстых прямых линий и правильных углов и овалов. Такой почерк назывался уставом. Писать было трудным делом: надо было тщательно вычертить каждую букву: от пишущего требовалось большое искусство, тем более что переписчики старались придать книге красивый вид, для чего рисовали сверху, перед началом главы, украшения, называвшиеся заставками. Первые буквы глав обычно рисовались большого размера, сложно и красиво, разными красками. Иногда книга иллюстрировалась. Книги переплетались. Переплёт делался из топких дощечек, обложенных кожей, бархатом или парчой Нередко па переплётах бывали золотые или серебряные украшения.



Появившаяся на Руси письменность облегчила развитие просвещения в стране. В крупных городах стали создаваться школы. Среди князей встречались образованные люди: Ярослав Киевский, Владимир Мономах, Ярослав Галицкий. При монастырях и соборах создавались целые библиотеки. Летопись с похвалой отзывается о Ярославе Мудром (умер в 1054 г. ), который любил книги, собирал много переводчиков и писцов и широко поставил дело перевода и переписки книг