Cочинение «Письмо другу»

Здорово, Егор! Наконец-то собрался написать тебе, в последнее время страшно замотался, бесконечные дела, какая-то сплошная суета, понимаешь, получается. Да, кстати, вчера встретил на Сретенке Петра, кланяется тебе, зовет нас к себе в гости в Жуковку, дом купил, женой обзавелся. Представляешь? За один год столько перемен! Во дает парень, верно?



У меня тут тоже намечаются кое-какие изменения в личной жизни, приеду — расскажу при личной встрече. Вроде в следующем месяце намечается командировка к вам. Как, примешь на постой?



Так вот избранница моя, Егорка, художница, к Рождеству готовит мощную выставку на Крымском валу, нам с нею требуется заказать добротные пристойные рамы для ее картин. Поможешь? У тебя вроде какой-то приличный столяр знакомый был, он еще, интересно, занимается этим делом? Будь другом, Егорша, узнай все к нашему приезду. Видишь, вот я и «раскололся», нет, правда, решили вместе с нею съездить к вам в Тулу в командировку. Я быстро свои дела сделаю, а она город посмотрит, наберется впечатлений. Как, идет? Примешь нас вдвоем, эдакую «сладкую парочку»? Уверен, Настасья тебе очень понравится. Потому и пишу, по телефону как-то не хочется про это пока.



Вот познакомимся, шампанского по поводу обручения нашего выпьем, она тебе работы свои покажет, у нее слайдов масса, непременно заставлю прихватить пару альбомов. Да, а как там Михаил Петрович держится, работает еще? Поклон ему передай.



Ну, кажется, пора закругляться, Егор, скоро повидаемся, поговорим про все подробней, обсудим возможные точки нашего соприкосновения в сфере искусства в будущем, у нас с Настей задумка есть, хотим открыть свою галерею. Как тебе наша идея, а? Обмозгуй все, ладно?



Обнимаю, до встречи



Твой Кирил