Cочинение «Письмо маме»

Здравствуй, дорогая мамочка!

Возможно, ты удивишься оттого, что я решила написать тебе письмо. Но именно в нем я хочу сознаться в содеянном, выразить свои чувства, попросить прощения.

Я знаю, что причинила тебе не мало боли. При разговоре была резка, наступала на старые грабли, задерживалась у подружек, заставляла тебя нервничать. Пожалуйста, прости меня! Ты единственный, близкий для меня человек, ближе тебя у меня никого нет.

Конечно, фактически у ребенка должен быть и отец, но у меня, его не было никогда. Он не интересовался мной, не поддерживал в тяжелые моменты, не приезжал, ни звонил. Все это время рядом со мной была только ты. Ты для меня была, как "каменная стена", которая сможет защитить всегда. Но когда-нибудь, если вовремя не штукатурить "каменная стена" может упасть. И от этого мне становится страшно, страшно остаться одной, без материнского тепла, любви, без того, с помощью чего не может прожить ни один человек.

С детства, воспитывая меня одна, мамочка, ты никогда не сказала, не дала понять, что тебе тяжело. Всегда думала о том, чтобы я ни в чем не нуждалась, зачастую забывая о себе. Все, что у тебя было: любовь, знания, деньги, ты вкладывала в меня. Я знаю, что тебе было очень тяжело. Ты работала в 3 смены, чтобы я никогда не чувствовала себя хуже других, чтобы не была обделенной. Я всегда находилась под твоим теплым, мягким и уютным крылышком. Да, нам было тяжело в некоторые моменты, но мы устояли, не дали жизни сломать нас, преодолели трудности, как говорят "прошли через огонь и воду". Я тебе очень благодарна за то, что ты сделала для меня.

Ты заставила поверить меня в свои силы, проявила интерес к учебе. Благодаря тебе я расту не бездушным существом, думающем только о себе, нет, я взрослеющая личность, которой не безразличны судьбы и жизни других. Благодаря тебе, мамочка, я научилась ценить любовь, которую ты мне даришь. Твоя материнская любовь ко мне настолько сильна, что я ее чувствую. Через нее мне передается твое состояние и, если тебе тяжело, то и у меня на душе образовывается комочек горечи. Словно между нами существует невидимая связь, разорвать которую непосильно никому. Но, видя, как некоторые семьи сами разрывают ее, мне становится жалко не только детей, которых отстраняют от себя родители, но и самих родителей потому, что они теряют ту ценность, которую затем не смогут выкупить не за какое золото мира. Эта ценность - любовь и уважение детей. Я очень рада, мамочка, что ты у меня не такая. Ты никогда не оставляла меня один на один с проблемами, интересовалась моими делами в школе, а если мне было грустно, ты всегда успокаивала. Как в тот раз. Помнишь, мы пошли в парк. Катались на горках, качелях, а потом направились в кафе. И там ты мне сказала те слова, которые я буду помнить всю жизнь: "Солнышко мое, ты у меня самая лучшая!". То же самое я могу сказать и тебе: "Ты самая лучшая, красивая, умная, любящая и любимая мама на свете!"

Я тебя очень сильно люблю! Когда я была маленькая, ты всегда меня называла "солнышком". Тогда я не понимала значения этого слова, а сейчас поняла. Ты меня так называла потому, что уже вот на протяжении 16 лет я освещаю тебе путь, для меня ты живешь и работаешь, я твое настоящее и будущее. И вот сейчас, смотря на твою фотографию, твое белоснежное подрумяненное лицо, зеленовато-голубые, как хамелеон глаза, алые губы, белокурые волосы, я почему-то плачу. Наверное, из-за того, что понимаю тебя и безумно люблю.

Ты очень многое сделала для меня, и я тебе за это очень благодарна. Ты подарила мне жизнь, воспитала, окутала своей любовью. И я тебе, родная, обещаю, что, чтобы ни случилось в жизни, я всегда буду защищать тебя, идти с тобой плечом к плечу. Я обеспечу тебе достойную старость. Ты не будешь нуждаться ни в чем. Но жить достойно - это не значит иметь много денег, нет, это не главное. Главное я буду тебя всегда любить и уважать.

Оставайся такой же. Я очень, очень сильно тебя люблю!

Твоя дочка, Алиночка.