Cочинение «Письмо матери: Прости меня, мама»

Дорогая мамочка! Я знаю, что, скорее всего, ты не прочтёшь это письмо, потому что я его не отправлю. Просто мне так хочется поговорить с тобой, но я этого не могу сделать…



Мамочка, милая, помнишь, как было раньше? Твои нежные руки я помню с тех пор, как стал понимать, что я человек, что я расту, что меня окружают любящие мама и папа, что они лучше всех на свете, а вместе мы – дружная семья. Помнишь, как папа крепко и нежно обнимал меня, подбрасывая высоко вверх, кружа меня. Я ничего не боялся в сильных папиных руках, потому что знал, что папа меня не уронит, не сделает мне больно. Ты смотрела на нас и вытирала слёзы любви, радости. Я у тебя спрашивал: « Почему ты плачешь, мамочка, ведь никто не заболел и не умер». Ты мне отвечала, что нас с папой любишь, что счастлива, потому что мы у тебя есть. Мама, если бы я знал тогда, что скоро всё изменится… Мамочка, я же мужчина, я бы что-нибудь придумал, чтобы папа не умирал, чтобы с тобой ничего не случилось…



Помнишь, мама, как мы делали вылазки на природу, брали палатки, запас еды и уходили в поход. Мы с папой готовили шашлык, а ты накрывала стол. Как весело нам было! Мы купались в речке, ловили рыбу, варили уху, загорали. Эти дни останутся в моей памяти на всю жизнь. Эх, мама, если бы я мог что-нибудь почувствовать! Казалось тогда, что наше семейное счастье будет вечным, и моей радости, оттого, что у меня самые лучшие и любимые родители , не было предела. Мама, мамочка, родная, очнись, это я, твой сын, твой мальчик, которого ты нежно обнимала маленьким, пела колыбельные песни, покупала самые лучшие игрушки. Помнишь, как мы вместе с тобой ждали папу с работы, готовили ему ужин. Я не мог уснуть, пока перед сном не увижу папу. Мамочка, любимая, ты помнишь? Помнишь, как я пошёл в первый класс, как вы с папой учили меня рисовать зайца, а у меня почему-то получалось нечто похожее на слона. Потом папа взял ночью мой альбом для рисования и нарисовал мне этого зайца. А я утром открыл и удивился, как из слона получился заяц. Ты, мамочка, сказала мне тогда, что это зайчик сам прибежал из леса, потому что я хорошо учусь. Я, глупенький, поверил тогда этому, как верил и в Деда Мороза в папиных ботинках. Мама и папа, как же тогда хорошо было!



Что же с нами случилось, мамочка?



Когда я вырастал, я всё чаще и чаще слышал, как вы с папой ругаетесь. Я думал о том, не виноват ли я в ваших ссорах. Однажды я



у папы спросил об этом. Ты, мамочка, даже не знала . Папа сказал, что вы меня любите и всегда будете любить, что бы ни случилось. Если бы я тогда знал, что скоро в нашей семье будет происходить что-то страшное… Как бы хотелось повернуть время назад!



Папа поменял место работы и всё чаще стал приходить по вечерам весёлым, каким-то необычным, от него неприятно пахло. Он уже не учил со мной уроки, не рисовал моих зайцев, не играл со мной. Мама, ты помнишь? Ты на него очень громко кричала, а потом мне было стыдно перед соседями за то, что они слышали, как вы ругаетесь. Мне хотелось убежать подальше от папы, который стал пить водку. Об этом я тоже услышал от соседей, которые обсуждали моих родителей. Мама, я не мог спокойно смотреть на то, как папа тебя обижает, и постоянно плакал и просил папу не пить больше. Папа мне обещал, но я тогда ещё не понимал, что и ты, мама, тоже начала пить. Что же ты наделала, мама?



Я навсегда запомнил тот первый день летних каникул, когда умер мой папа. Как же мне было больно и горько, жить не хотелось! Кто теперь будет со мной вести мужские разговоры, кто будет меня учить, как отремонтировать велосипед? Врачи сказали, что если бы папа не пил, он бы жил ещё и жил. Ему недавно исполнилось всего 40 лет. Папочка, как мне тебя не хватает даже сейчас, когда прошло уже два года!



Если бы папа был жив, может быть и ты, мама, была бы другой… Мне кажется, я тебе стал не нужен, мама. Я не хотел, чтобы ты тоже стала пить. Ты мне говорила, что тебе плохо, и поэтому ты пьёшь. Ты пьёшь, чтобы забыться. Но ведь плохо не только тебе, мама, я тоже очень страдаю. Мне не хочется идти домой из школы, потому что я опять увижу тебя пьяную. Мама, очнись, я уже взрослый, мы вместе можем пережить это горе. Папы нет, а мне ещё больнее оттого, что я не смог остановить тебя, успокоить, утешить, как когда-то ты меня в детстве. Помнишь, мама, как я плакал у тебя на груди, когда мне было больно? Я понимаю, мамочка, как больно сейчас тебе. Поэтому прошу тебя, мама, не пей, очнись, мы поплачем вместе и будем дальше жить дружно, как и прежде. Мы будем помнить о папе и жить с памятью о нём.



* Мне плохо без него.

* Мне плохо без тебя, мама!

* Прости меня, мамочка!

* Вернись ко мне!

* Я тебя люблю, мамочка!