Cочинение «Письмо от отца к дочери о любви родителей к детям»

В литературе, да и, согласитесь, в повседневной жизни приходится часто встречаться с женщинами, которые рабски терпят побои и издевательство мужчины, причем другого пути перед собой не видят и не воображают жизни без второй половины. Любят? На чем же основывается такое чувство? Думаю, на слепой покорности.



А может, как и Мария из одноименного произведения Власа Самчука, эти женщины позднее ощутят себя личностями, сформируются, возмужают только рядом с любимыми. Ведь и в сердце Марии вместе с Корнеем пришла умиротворенность, всепрощение, нежность ко всему миру, энергия и сила. ее духовный мир стал шире, хотя перед тем говорило все село о том, как не раз бывший матрос поднимал на нее руку. Терпела, так как любила, и это чувство в дальнейшей жизни усиливало общую работу, взаимоуважение, уверенность в завтрашнем дне, авторитет.



Согласитесь, расторгнуть брак легче всего. Тем не менее, необходимо воспитать детей так, чтобы и в начале жизни могущественная духовная сила поднимала их к настоящей любви, которая не знает чувства страха, одухотворена не только внешней, но и, прежде всего, внутренней красотой. Именно богатством души поражает первая красавица села из рассказа “Вино из роз” В. Симоненко. Она влюбляется в хромого горбуна, который выращивал удивительные цветы, рассказывал детские интересные сказки и не смел ей признаться, хотя хотел сделать это каждый вечер. Большая жажда духовности поднимает этих людей, облагораживает. Они, в самом деле достойны высокой человеческой любви.



Хотя любви нельзя научить, но можно и нужно думать о любви, готовиться к ней: любовь, по моему убеждению, — это серьезная и счастливая проверка человека, его моральных качеств. Уметь в любви оставаться человеком благородным, думаю, очень тяжело. Здесь от человека требуются большие внутренние усилия. И красота, и достоинство измеряются в жизни тем, как человек любит.



Любовь, как и дружба, редко приходит сама по себе, ее нужно заслужить, до нее нужно дорасти, нужно научиться любить. Можно создать свою любовь – чистую и светлую, а можно и разрушить. Это зависит от каждого из нас. Чем более духовно богат человек, тем полнокровнее его жизнь, тем интереснее и более привлекателен человек для других людей. Чем больше я могу отдать добра, внимания, заботы, тепла и чувств, тем более я получу от других.



Тот, кто не умеет любить, никогда не поймет этого. Он также сможет пережить любовь, но не будет благородным, так как не принесет никому радости. А настоящая любовь – всегда радость, даже если она не взаимна, так как это радость отдавать себя любимому человеку, думать о нем, заботиться, помнить каждую минуту, быть перед ним внутренне ответственным за свои поступки. И в настоящей любви нет места недоверию, отчаянию, обидам, злости… Настоящая любовь благородная: она всегда – стремление к счастью того, кого ты любишь.