Cочинение «Письмо подруге»

Как приятно было получить от тебя новое письмо — я читала его несколько раз подряд. Неужели тебе на самом деле подарили Щенка колли? Вот здорово! Как вы его назвали? Как ты за ним Ухаживаешь?



К сожалению, мои родители категорически не согласны держать в доме кошку или собаку, поскольку боятся шерсти, испорченной мебели и обоев. А я считаю, что животное должно быть обязательно — ведь сколько радости, тепла и любви дарит оно всем домашним!



Хочу тебе сказать, что я начала посещать кружок макраме при нашем клубе. Оказывается, плетение восходит к древнему моряцкому ремеслу — вязанию морских узлов. Веревку можно окрашивать в различные цвета и плести из нее игрушки, украшения, кашпо, сумки и даже одежду. Я уже придумала, какие подарки сделаю всем к Новому году.



О последних новостях: в нашем классе появилась новая девочка со старинным русским именем Арина — гимнастка из цирка. У нее потрясающая коса до колен. Она удивительно общительная, с ней сразу все подружились, как будто учились вместе восемь лет, а не всего лишь неделю. По ее приглашению мы всем классом ходили в цирк. Арина выступала потрясающе, создавалось впечатление, что она может собраться в любую фигуру, настолько она гибкая. Жаль, что она через несколько месяцев уедет в другой город на гастроли, ведь цирк не стоит на месте.



А еще в моей школе скоро состоится традиционный конкурс бальных танцев, и теперь почти весь мой класс пропадает на репетициях. Многие наши девочки с первого класса ходят на танцы, поэтому и вальс, и самбу мы ставили сами. Сначала боялись не найти подходящих партнеров, ведь самба — это весьма зажигательный и темпераментный танец, но наши мальчики нас не подвели. Так что есть все шансы на победу!



Аня, представь себе, я только недавно узнала, что в нашем доме живет очень интересная женщина — Анна Ивановна Ковтун, ветеран войны и известная на всю область мастерица: она вышивает картины. Как потрясающе это у нее получается! Когда смотришь издали, кажется, что перед тобой кусочек живой природы. Анна Ивановна неоднократно занимала первые места на различных выставках, а один раз о ней даже напечатали статью в газете.



Моя мама пообещала, что летом снова достанет мне путевку в «Аистенок», и я отправлюсь в лагерь. Наконец-то мы снова встретимся! Я уже так соскучилась! Мы обязательно будем купаться в озере, танцевать до упаду и петь песни под гитару. А по вечерам придумывать таинственные истории. Я даже думаю, что их стоит записывать — вдруг когда-нибудь выпустим книгу? А что, все может быть (знаю-знаю, ты сейчас посмеиваешься!).



Интересно, узнаем ли мы друг друга через год? Сильно ли изменимся?



Я с нетерпением жду твоего письма. Пиши, что нового произошло в твоей жизни, какие планы на будущее. Если будет возможность, вышли мне фотографию — ты и щенок. Ведь наверняка уже сделано много интересных кадров.



На этом заканчиваю. До встречи.



Твоя подруга