Cочинение «План анализа стихотворения»

План анализа стихотворения



1. Какое настроение становиться для стихотворения определяющим в целом. Меняется ли чувства автора на протяжении стихотворения, если да – благодаря каким словам мы об этом догадываемся.



2. Есть ли в стихотворении конфликт, для определения конфликта выявить из стихотворения слова, которые условно можно назвать положительно эмоционально окрашенными и отрицательно эмоционально окрашенными, выявить ключевые слова среди положительных и отрицательно эмоционально окрашенных в этих цепочках.



3. Есть ли в стихотворении цепочки слов, связанных ассоциативно или фонетически (по ассоциациям или по звукам)



4. В какой строфе можно выделить кульминацию, есть ли в стихотворении развязка, если да, то какая.



5. Какая строка становиться толком для создания стихотворения. Роль первой строки (какая музыка звучит в душе поэта, когда он берется за перо)



6. Роль последней строки. Какие слова представляются поэту особенно значимыми, которыми он может закончить стихотворение.



7. Роль звуков в стихотворении.



8. Цвет стихотворения.



9. Категория времени в стихотворении (значение прошлого, настоящего и будущего).



10. Категория пространства (реального и астрального)



11. Степень замкнутости автора, есть ли обращение к читателю или адресату?



12. Особенности композиции стихотворения.



13. Жанр стихотворения (разновидность: философское размышление, элегия, ода, басня, баллада)



14. Литературное направление, если можно определить.



15. Значение художественных средств. (сравнение, метафора, гипербола, антитеза, аллитерации, оксюморон)



16. Мое восприятие этого стихотворения.



17. Если есть необходимость обратиться к истории создания, году создания, значение этого стихотворения в творчестве поэта. Условия, место. Есть ли в творчестве этого поэта сходные с ним, можно ли сравнить это стихотворение с творчеством другого поэта.