Cочинение «Планы и ответы к теме «Литература европейского барокко»»

Барокко как первое общеевропейское художественное направление. Барокко - от итальянского «странный, капризный» - один из общеевропейских направлений в искусстве Европы конца XVI - середины XVIII ст. Был характерен для многих стран, в том числе и для России. Направление барокко тесно связанный с дворянской культурой, эпохой абсолютизма. Назовите основные художественные особенности барочного произведения. Барокко присущие контрасты, напряжения, декоративность, динамические образы, аффектация, тяготение к величию. Сосуществование иллюзии и реальности, сложность языка, чрезмерные метафоры и символы, мистичность.



Где, когда и в какой семье родился Кальдерон? Назовите его полное имя. Кальдерон родился в аристократической семье в Мадриде 17 января 1600 г. Полное имя - Дон Педро Кальдерон где ла Барка Энао где ла Барреда и Раньо. Конфликт в драме «Жизнь - это сон» состоит в противоречии между пророчеством и судьбой, которую Сехисмундо избирает сам, между человеческими желаниями и обязанностью идеального правителя и др.



Назовите главных героев драмы «Жизнь - это сон». Где происходят события? Король Базилио, его сын Сехисмундо, девушки Росаура, Эстрелья, слуга Клотальдо, Астольфо. События происходят в выдуманной Кальдероном стране Полония.



Как изменяется Сехисмундо в драме? Образ главного героя Сехисмундо изменяется на протяжении драмы неоднократно: от образа дикаря-отшельника к жестокому и злопыхательскому тирану. Потом под влиянием обстоятельств и других людей превращается в идеального правителя.



Кто, по вашему мнению, может быть идеальным правителем - Базилио или Сехисмундо? : Базилио обрисованный как мудрый и жертвенный правитель, Сехисмундо - как носитель разных черт властителей, но потом он становится таким, которым должны быть идейный правитель.



Как называют Базилио придворные? И Они льстят своему хозяину, называя Базилио «Мудрым Фалесом», «ценным Эвклидом». Почему Сехисмундо отказывается от Росаури? Он видит ее любовь к Астольфо и жертвенно отказывается от нее. И, Я/су роль сыграет сон в драме «Жизнь - это сон» ?



Примерный план сочинения: «Жизнь - это сон» - драматическая философия в лицах. Драматическое произведение Кальдерона - «этодраматическая концепци. » И. С. Тургенев писал, чшо в этой драме «…дикая энергия, глубокое презрение к жизни, удивительная смелость мысли рядом с фанатизмом непреодолимого фанатика…». Кальдерон создал настоящее религиозно-философское произведение, но написал Его в форме интересной, фантастической сказки, в которой писатель заставил у зрителей задуматься над важнейшими проблемами жизни.



Драма Кальдерона «Жизнь - это сон» как воплощение философских идей эпохи барокко. В драме воспроизведены философские концепции современного мира: маленький человек противодействует могущественной и безжалостной природе, а ее судьба - в руках Божьих. Воплощение в драме концепции мира, вражеского, к человеку. Страшные скалы, темная башня - мир как тюрьма человеческого духу. Понятие о человеке как игрушку в руках безжалостной, вражеской судьбы. Предусмотрение астролога, что принц Сехисмундо будет жестоким тираном. Использование христианских понятий и христианской символики в драме Кальдерона. Такие символы, как башня, кандалы и понятия о страдании и самопожертвовании предоставляют драме религиозного смысла. Понятие о Бог милосердие и наказание человека за поведение, которое также начерчено Богом. Это касается сомнений Сехисмундо относительно Божьей силы, так как если бог могущественный, чему разрешает человеку создавать зло; если человек не властный над собой, то почему ее наказывает Господь? Пессимизм был характерен для литературы времен Кальдерона, когда человек считался грешной от самого начала жизни: «…Тягчайший грех - в этом миру родиться…»



Раздумья о свободе и выборе человека. Личная свобода человека и его выбор общечеловеческих ценностей, их приоритет над личным счастьем - одна из важнейших тем творчества Кальдерона. Желание счастья - безумие, ошибка, и Сехисмундо успокаивается, сделав выбор на пользу государственной необходимости. Кальдерон и эпоха барокко. Кальдерон и его современники - поэт Луис де Гон-Гора, драматург Лопе де Вега.



Список возможных тем к сочинениям:



* Сон как литературный прием в произведениях П. Кальдерона.

* Морально-философские проблемы в драме П. Кальдерона «Жизнь - это сон»

* Темы свободы и неволи в драме П. Кальдерона «Жизнь - это сон».

* 4. Человек и власть в драме П. Кальдерона «Жизнь - это сон». ,

* Конфликт в барочной драме (на примере драмы П. Кальдерона «Жизнь - это сон»).

* Эволюция образа Сехисмундо в драме П.

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