Cочинение «Плюшевый мишка»

Летом я была на даче. У меня там есть детский домик, в котором я играю. Вместе со мной в домике живёт мой друг – плюшевый мишка. Нам с ним очень весело. Я ему читаю и разговариваю с ним. Я всегда старалась не оставлять его на улице, а заносить в домик, а на зиму обязательно забирать домой. Этой зимой я его забыла в домике. Я всё время думала, как ему там, а потом решила, что он медведь, а медведи зимуют в берлоге. Мой мишка стал мне часто сниться, и я заскучала. А потом я попросила дедушку поехать и забрать моего друга. Я была очень счастлива, когда мой дедушка привёз мне его.