Cочинение «По поэме Гомера «Одиссей»

Одиссей — храбрый и неунывающий герой древнейшего письменного памятника греческой литературы — поэмы Гомера «Одиссея». Историями о приключениях хитроумного путешественника в исполнении певцов-рапсодов заслушивались еще древние греки, не меньшей популярностью пользуются они и сегодня. Я думаю, это происходит из-за того, что Одиссей обладает многими качествами, которые люди ценили всегда, вне зависимости от времени и национальности.

Попав на неизвестный остров и разыскав огромную пещеру, в которой жил циклоп, Одиссей проявляет себя как любознательный и внимательный исследователь. Однако случается так, что по его вине все попадают в беду — в плен свирепому и безжалостному циклопу-людоеду, хозяину пещеры.

И здесь мужество и умение владеть собой не покидают Одиссея. Именно он сперва пытается найти с людоедом общий язык, а затем, увидев бесплодность этих попыток и реальную угрозу для жизни всех своих товарищей (и своей, конечно же), находит способ сделать негостеприимного хозяина беспомощным, лишив единственного глаза. Ради своих друзей Одиссей бесстрашно рискует собственной жизнью, проявляет себя как надежный и верный товарищ, на которого можно положиться в любой ситуации. С его помощью путешественники выбираются на свободу и возвращаются на корабль с богатой добычей — целым стадом «откормленных коз и волнистых баранов». Смекалка, находчивость, оптимизм Одиссея вызывают чувство благодарности и уважения у его спутников.

Мне бы хотелось иметь такого друга, как Одиссей. С ним не только интересно, но и надежно — он никогда не оставит товарища в беде, да и себя не даст в обиду.