Cочинение «Почему осень? А я скажу почему»

Во-первых, это конечно же красиво. . . . . Все деревья сменяют свои зеленые одеянья на всевозможные желтые, оранжевые, ярко-красные. . . . ели, конечно, остаются зелеными, но они лишь придают красочности и яркости краскам осени. . . . она становится безупречной. . . . вот вы - спросите у любого человека: "Какое время года является самым красочным? Сборищем всех красок палитры любого художника?". . . . Любой. . . любой человек скажет - Осень. . . вне зависимости, нравится она ему или нет. . . Вот давайте немного поразмыслим и переберем все основные цвета палитры. . . Приступим. . . . Для опоры возьмем традиционную: "Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан. . . ". . . Первый - Красный. . . Вот кто-нибудь видел осенью клен? вот именно, что видели все. . . его листья становятся практически красными или ярко-ярко оранжевыми.

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