Cочинение «Почему перевод Библии называется синодальным»

Синодальный перевод Библии на русский язык — это перевод, одобренный русской православной церковью и принятый в качестве официально признанного русского текста Библии. Синодальный перевод пользуется авторитетом также у приверженцев христианских сект православного происхождения.



На Русь Библия пришла вместе с христианством. Перевод ее на старославянский язык был выполнен с греческого языка по изводу Септуагинты (от лат. семьдесят; перевод Ветхого завета на греческий язык, осуществленный, согласно легенде, за 72 дня 70 переводчиками, приехавшими из Иерусалима в Александрию в середине III в. до н. э. ) изобретателями славянской письменности Кириллом и Мефодием; полностью он не сохранился. Во второй половине XV в. крещеный еврей Феодор перевел с еврейского языка Псалтирь и Книгу Есфири; он же, по-видимому, редактировал старославянские переводы Пятикнижия и Пророков. В конце XV в. новгородский архиепископ Геннадий предпринял «собирание» полного текста Ветхого завета, причем некоторые книги были переведены с Вульгаты (лат. народный, доступный; перевод Ветхого завета на латинский язык, осуществленный в конце IV — начале V в. н. э. Иеронимом Блаженным). Этой же традиции следовало Острожское издание Библии (1581), однако при его подготовке ряд книг был заново переведен с греческого. В 1663 г. Острожское издание с некоторыми редакционными поправками было перепечатано в Москве.



В 1517—1525 гг. выдающийся белорусский философ Ф. Скорина опубликовал свой перевод Библии на белорусский язык; он переводил преимущественно с Вульгаты, используя одновременно еврейский и греческий тексты. В XVI—XVII вв. появляются переводы библейских книг на украинский язык, причем ряд книг переводился непосредственно с еврейского. В 1680 г. в Москве была издана «Псалтирь рифмотворная» Симеона Полоцкого; в 1683 г. переводчик Посольского приказа Авраам Фирсов также перевел псалмы на русский язык. Известно, что к 1698 г. пастор И. Э. Глюк подготовил полный перевод Библии на русский язык, однако во время Северной войны при осаде и взятии русскими войсками в 1703 г. Мариенбурга, где жил Глюк, эта работа погибла. Духовные и светские власти крайне неодобрительно относились к внецерков-ным переводам Библии на живые языки; перевод А. Фирсова был запрещен патриархом Иоакимом.



В 1812 г. по инициативе главноуправляющего духовными делами иностранных исповеданий А. Н. Голицына в России было организовано Российское Библейское общество. Предполагалось проповедь Библии противопоставить распространению в России революционных идей. С 1820 г. общество начало работу по переводу книг Ветхого завета с еврейского оригинала. В начале 1822 г. был опубликован перевод книги псалмов, в 1823—1825 гг. началось печатание русского перевода Пятикнижия. Деятельность Российского Библейского общества вызывала резкую оппозицию как со стороны прогрессивно настроенных и революционных кругов русского общества, так и со стороны Синода православной церкви, опасавшегося, что перевод Ветхого завета на русский язык вызовет распространение ересей. В конце 1824 — начале 1825 г. отдельные тиражи Пятикнижия были сожжены. В ноябре 1825 г. Александр I запретил выпуск в свет и использование уже подготовленных и отпечатанных переводов. В 1826 г.

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