Cочинение «Почему я хочу стать адвокатом»

Выбор профессии - это важно. Ведь это твоя будущая работа, работа. И которой она будет (не только в материальном плане), зависит от того, правильно ли ты изберешь свою тропинку или нет.

Я хочу стать юристом. Не знаю, как сложится моя дальнейшая судьба – смогу ли поступить в юридическую академию. . . Но стремиться буду. Так как у меня есть друг Антон, который трижды сдавал экзамены, и ему наконец повезло - он стал студентом Национальной юридической академии им. Я. Мудрого. Сейчас учится на адвоката.



Выбор Антона и пример - это не единое, что повлияло на мое решение в выборе профессии. Еще - повесть И. Франко «Перекрестные тропы». Очень люблю это произведение. Когда прочитал, понял: это - мое. Я тоже хочу заниматься юриспруденцией, изучать и знать законы, разъяснять их и помогать людям. Т. е. моя цель - быть просвещенным человеком, иметь престижную и полезную работу. Обычно же - и нормальную зарплату, которой бы хватило на жизнь: сегодня этот вопрос особенно остро возникает перед выпускниками. Поэтому говорить вслух о зарплате еще в школе считаю правильным - не каждого родители могут содержать до старости. Я живу с мамой и хочу быть помощью ей под старость. И уже не имею сомнений - я буду адвокатом. Как Евгений Рафалович в «Перекрестных тропах».



Заработная плата - не самоцель. Ведь для меня важно, чем заняться. . Иван Франко будто ответил на мои вопросы, подсказал, куда идти, где приложить свои силы и знание. «Ах, как много работы нужно!» - этим коротким предложением Евгения Рафаловича писатель определил мой выбор профессии.



В самом деле, как много нужно работать, чтобы сегодняшняя наша Украина выпрямилась в полный рост, забыла о бедности, вышла из экономического кризиса.

А люди наши, прекрасные наши люди, тоже заслуживают лучшей судьбы. Мне кажется, что самообразование в области права могут помочь многим встать на ноги, разобраться и определиться, как жить дальше. Не хочется видеть свой народ темным и безграмотным, как это было в повести Франко. Вспомним эпизод, когда Евгений встречает на лесной дороге старика крестьянина, который забрел в лес. «Кто укажет тебе дорогу, кто подведет тебя, мой бедный народ?» - эти слова Рафаловича беру себе за жизненное кредо. Помогать людям, быть им полезным, получать деньги как материальную оценку моей работы и (главное!) человеческую признательность как плату за честно выполненную обязанность - вот что я хочу. Моральное удовлетворение от ежедневной работы - это высочайшая зарплата, которая не измеряется денежными единицами.

Евгения Рафаловича любили крестьяне - к нему шли, его спрашивали, его слушали, ему верили.

Надеюсь тоже стать таким адвокатом.