Cочинение «Почему я хочу стать чекистом »

Среди представителей множества профессий есть такие, которые вызывают у нас особый интерес и симпатию, гордость и уважение. Говоря об этом, я прежде всего подразумеваю в виду работников органов государственной безопасности. В их службе нет мелочей. Их святой закон - не жалея себя, всегда и в любых условиях приходить на помощь людям. Образ работника ФСБ непрерывно связан с понятием о мужестве и отваге, смелости и находчивости, честности и справедливости.

Впервые я узнал оь органах государственной безопасности из книг, которые находились в нашей домашней библиотеке.

Большинство книг в ней было об органах государственной безопасности Оказывается, отец с детства коллекционировал книги о чекистах.

Я заинтересовался этими книгами. Прочитав часть книг, я стал понимать, что представляют органы госбезопасности, с кем они боролись, и кого они карали. Славную страницу в историю нашего государства вписали чекисты, в первые же дни Советской власти вставшие на защиту завоеванной революции. Сотрудники, созданной по указанию Владимира Ильича Ленина, Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) под руководством видного деятеля большевистской партии Феликса Эдмундовича Дзержинского в годы тяжелых испытаний, выпавших на долю нашей страны, ликвидировали заговоры и мятежи против молодой республики, вели неустанную борьбу с саботажем, спекуляцией и должностными преступлениями. О подвигах чекистов написано немало. Их славные дела послужили основой для многих литературных произведений, фильмов, спектаклей, которые увековечили в памяти народа имена тех, кто не щадил себя в жестокой схватке в врагами нашей Родины.

Но таков уже суровый закон жизни: прошедшего огонь и воду чекиста нечасто встречают с медными трубами. Иногда только через годы, а то и десятилетия люди узнают о его подвиге. Характер чекистской работы, требующий неукоснительного соблюдения конспирации, нередко заставляет долгое время хранить в тайне сведения о тех или иных операциях, о деятельности сотрудников. Чекисты - это честные, самоотверженные и бескорыстные люди, не идущие для себя благ и привилегий.

Чекист служит правому делу. Ему по душе атмосфера подлинности и достоверности. Чекисту свойственна способность сочувствия и сопереживания, понимания человека со всеми его обстоятельствами, слабостями и заблуждениями. Их фронт незрим. Прикрыт секретнойстью, некой дымкой таинственности. Чаще всего геройство чекиста заключается не в единственном подвиге, а в будничной напряженной кропотливой работе, в той возвышенно-значительной борьбе, не знающей ни передышек, ни послаблений, в которой он отдает все, что имеет. Это можно назвать "тихим" героизмом.

Но эта профессия в тени. Их труд не афишируется. Часто их победы и слезы миру не видны. Я считаю, что эта профессия самая интересная и самая трудная.