Cочинение «Почему я выбираю профессию врача?»

Выбор профессии. . . Как среди множества разнообразных дел и занятий найти то единственное, которому готов посвятить жизнь, отдать все силы, постоянно совершенствуя свои умения, находя удовлетворение в достигнутом? К сожалению, случается так, что человек не находит себя, в силу каких-либо обстоятельств пасует, начинает плыть по течению. А бывает, что рядом оказывается интересный человек, всецело увлеченный профессией, и благодаря ему другой обретает свое призвание.

Родители, учителя, друзья, безусловно, помогают определиться в выборе профессии. Но самым мудрым и верным помощником в столь серьезном вопросе была и остается книга.

Когда-то я прочитала древнерусскую «Повесть о Петре и Февронии Муромских», но только теперь поняла, что именно это произведение заставило меня задуматься о древнейшей профессии врача. Почему? Попробую объяснить.

В город Муром стал прилетать крылатый Змей, грозя гибелью всем и каждому. С мечом в руках навстречу ему вышел муромский князь Петр, который срубил мечом змею голову. Капли '«поганой» крови, зловонной, липкой и ядовитой, окропили князя, и кожа его покрылась струпьями и язвами.

Князь заболел. Спасти его от недуга может искусная рязанская врачевательница Феврония — простая крестьянская девушка. Петр, прежде чем начать лечение, хочет испытать мудрость девушки и дает ей невыполнимые задания, на что она смело отвечает князю с неменьшим лукавством. Но главное, что Феврония совершает истинное волшебство, превратив своим дыханием простую закваску в лекарство, которым она велела помазать все язвы и струпья, но один струп оставить. Через несколько дней князь поправился, но от оставшегося струпа Петр вскоре опять расхворался, открылись язвы, и он был вынужден снова ехать к Февронии. Теперь она исцелила его навсегда, и стали они мужем и женой. Обаятельная Феврония исцелила не только тело, но и душу гордого Петра. А в трогательном и лукавом рассказе об излечении больного от тяжелого кожного заболевания оживает, как мне кажется, образ древнерусского врача, главные черты которого — неизменная сердечность, мудрая терпимость, проницательность, ум.

Замечательно, что этот врач — женщина, с ее мирной, материнской, созидающей сущностью. А жалость, милосердие, любовь пропитывают «Повесть. . . » наряду с мужеством, отвагой и яростью, отраженными в сюжете произведения, так же органично, как это происходит всегда в жизни. Ласка и нежность, с которыми автор говорит о Февронии, не потускнели за века.

Девушку окружает простор, тишина, покой, умиротворение. Это делает героиню для меня особенно привлекательной.

В повести этой, между прочим, есть любопытная подробность. В одном месте говорится, что у ног Февронии прыгал заяц. В старину ручные животные и птицы часто сопровождали врачей, и этот обычай существовал в разных странах. Недаром древний символ медицины — змея, обвившаяся вокруг жезла.

Вот так благодаря этому небольшому отрывку из древнерусской «Повести. . . » в моем сознании стал постепенно утверждаться нравственный облик человека, призванного «исцелять болящих», заботясь об их жизни и здоровье, проявляя при этом подлинное бескорыстие и благородство.

И что же дальше?



А дальше в литературе меня стало интересовать буквально все, что так или иначе связано с медициной.

Роковой выстрел на Черной речке убил «солнце русской поэзии». Медицина XIX века не в силах была спасти Поэта. Теперь медики своевременно оказали бы ему первую помощь, брюшную полость очистили бы от сгустков крови и промыли лекарствами, хирург нашел бы перебитый сосуд и перевязал его, затем больному сделали бы спасительное переливание крови. . . Великий Пушкин, имея в свои 37 лет весьма крепкий организм, смог бы дожить до глубокой старости. . .

Как бы ни относились мы сегодня к образу тургеневского Базарова, нельзя отвергнуть то, что он, сын лекаря, имел непреодолимое желание продвинуть медицину вперед, на что потратил всю свою жизнь, и это достойно восхищения. . .

Образы самых разных персонажей, связанных с медициной, от трагических до комических, сходят со страниц произведений А. П.

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