Cочинение «Почемя я хочу мира»

Где-то из маленького источника берет начало великая русская река Волга. Это символ мощи, богатства, величия России. Повсюду в России мир и счастье.

Как и все счастлива я. У меня есть любимые папа, мама, сестра. Я хожу в школу, мечтаю, играю, живу… И так должно быть всегда и везде.

В этом году мы отмечаем славную дату в истории человечества – сорокалетие Победы над фашизмом. Над страшным, могучим и беспощадным зверем. Всем народам Земли фашисты несли горе, слезы, смерть…

Да, это были чудовища в человеческом обличии. Эти звери, эти гады страшно ненавидели человека. Они убивали людей – всех: и стариков, и женщин, и детей… Они создавали гигантские фабрики смерти – концентрационные лагеря: “Бухенвальд”, “Дахау”, “Освенцим”. Эти изверги сжигали целые деревни вместе с их жителями. Всему миру известны Хатынь и Лидица – деревни с России и Чехословакии, которых постигла такая участь.

Эти варвары уничтожали не только людей, но и произведения искусства, и памятники архитектуры: картины, фрески, церкви, храмы. Так, в Рязани и в Новгороде они уничтожили старинные фрески, которые до сих пор художники-мастера восстанавливают по фотографиям и рисункам.

Фашисты почти полностью разрушили Петергоф. Они сожгли или взорвали его дворцы, вывезли в Германию или переплавили многие золотые скульптуры. Они вырубали леса. Везде, где они появлялись, было горе, слышался плач… В этой чудовищной войне наша страна потеряла двадцать шесть миллионов человек. Нет у нас ни одной семьи, которая не потеряла на войне кого-либо.

Я не хочу, чтобы это повторилось! Я хочу мира! Я хочу жить! Но пока не перевелись на планете гады, желающие гибели всего человечества. Все должны подняться на борьбу за мир. Каждый должен внести свой вклад в дело мира. Надо сделать так, чтобы на Земле вечно был мир, всегда светило солнце, было чистое небо над головой, продолжалась жизнь! Человек создан для того, чтобы творить, строить, созидать, мечтать, жить!!!