Cочинение «Подруга»

Передо мной фотография моей подруги. Сейчас я снова смотрю на нее.



Моя подруга смуглая, темноволосая. Ее черные сверкающие глаза смотрят из-под больших, загнутых кверху ресниц удивленно и вопросительно. Неясные тени от ресниц падают на нежное лицо, отчего она кажется слабенькой и беспомощной. Но она необыкновенно хороша, как иной раз выглядит хрупкий, но прелестный цветок, распустившийся не в лесу под ярким солнцем, а зимой в заснеженной оранжерее. Ростом она невысока, зато стройна. Короткие вьющиеся волосы делают ее выше. Ее одежда незамечаемой формы подобна возникающей в воображении – без ощущения ткани; складки одежды прозрачны и как будто шевелятся от ветра. Ее лицо улыбается. Тонкие руки прекрасны.



Я люблю свою подругу и восхищаюсь ею