Cочинение «Подвиги Геракла »

Однажды в Фивах у Алкмены, жены Амфитриона, родились мальчики-близнецы, один из которых был сыном самого громовержца Зевса. Не знала счастливая мать, что вскоре маленький Алкид получит другое имя — Геракл, что означает «прославленный герой», и станет впоследствии самым популярным и любимым персонажем в греческой мифологии.



Юный Геракл обладал всеми качествами, необходимыми для героя. Он был могуч и силен, меток и быстр, умен и красив. Однако, наравне с силой, Геракла отличали совестливость, порядочность, благородство поступков. Никогда не искал легких путей любимейший сын Зевса, утверждая: «Много путей-дорог на земле, а в жизни — только две: дорога Праздности и дорога Труда. Я выбрал свою жизненную дорогу».



Побывав у Дельфийского оракула, Геракл узнал, что ему предстоит совершить по повелению царя Эврисфея двенадцать подвигов, после чего он обретет великую славу, бессмертие и благодарную память народа.



Не раздумывая, отправился герой в Микены, чтобы служить трусливому и надменному царю Эврисфею. Однако не жажда славы двигала им, а желание в точности исполнить волю богов.



По велению малодушного, завистливого царя Геракл совершил двенадцать великих подвигов, но ни разу за это время не совершил ни одного поступка, который мог бы запятнать его чистую совесть. Он никогда не приходил как вор или разбойник, не поднимал руку на слабого или беззащитного.



Геракл — настоящий герой, прославивший свое имя и честно заслуживший народную память и бессмертие в веках.



Мне очень нравится древнегреческий миф о подвигах Геракла — самого популярного героя Греции.



Геракл был сыном Зевса и смертной женщины Алкмены. Всю жизнь его преследовала богиня Гера, жена Зевса: она была «хранительницей брачных уз» и поэтому возненавидела «незаконнорожденного сына своего божественного супруга». Когда Геракл вырос, он выбрал путь служения богине мудрости Афине.



В Дельфах оракул Аполлона устами жрицы Пифии предсказал герою, что он «обретет великую славу и память в веках, если исполнит по повелению царя Эврисфея двенадцать великих подвигов». И Геракл решил исполнить волю богов.



Он убил немейского льва, уничтожил десятиглавое чудовище • лернейскую гидру, поймал и привел Эврисфею керинейскую лань, победил эриманфского вепря, выгнал «далеко за пределы Эллады» стимфальских птиц с острыми медными клювами, когтями и оперением. Геракл за один день очистил Авгиевы конюшни, укротил критского быка, увел коней-людоедов у фракийского царя Диамеда и пригнал их в Микены, добыл пояс царицы амазонок Ипполиты и привел Эврисфею стадо пурпурных коров трехголового великана Гепериона. Последними подвигами Геракла стало добывание молодильных яблок Гесперид и укрощение пса Кербера, стража преисподней.



Так благодаря своей силе, ловкости, храбрости, смекалке, хитрости и мужеству, а также поддержке богини Афины Геракл освободился от служения царю Эврисфею.