Cочинение «Подъем культуры, литературы, науки в эпоху Ренессанса и барокко»

Период Ренессанса – Возрождение – охватывает XIV-XVI века. Понятие ренессанса возникло в процессе развития мировой цивилизации, который разделял историю на 3 эпохи: античность, средневековье и ренессанс – возвращение к античности. Тогдашние гуманисты пытались освободить культуру от средневековой стереотипности, приблизить ее к античным идеалам прекрасного. Для этого, прежде всего, нужно было знание древних языков, ведь только так можно было знакомиться с античными образцами письменности. Следовательно, большое внимание уделялось гуманитарному образованию, а также деятельности, непосредственно связанной с образованием и наукой, в частности, книгопечатанием.



Начато было книгопечатание в Германии в середине XV в. Иоганном Гутенбергом, который издал «Библию». Впоследствии в Риме была напечатана первая книга украинского автора – поэта Юрия Дрогобыча, позже издавались книги в Кракове и в Праге. Первыми напечатанными на территории Украины книгами стали «Апостол» и «Букварь», изданные в 1574 г. во Львове Иваном Федоровым. Претерпевала изменения система образования. Именно в эпоху Ренессанса украинские студенты начали отправляться на учебу в университеты других стран в Краковский, Падуанский, Болонский, Пражский. Во второй половине XVI века появляются попытки основать школы и в Украине – так возникла Острожская школа, ректором которой был Герасим Смотрицкий. Острожская школа давала основательные знания по греческому, церковнославянскому, латинскому языкам и по основным гуманитарным предметам.



Именно на период Ренессанса приходятся противоречия между Западной и Восточной церквей по поводу культурных взаимоотношений и перспектив дальнейшего развития. Основные различия между церквями заключались в догмате Пресвятой Троицы, учении католической церкви о чистилище, разницы в обрядах, а также в календарных стилях. Все это привело к появлению значительного количества полемических произведений. Среди украинских полемистов, которые сделали значительный вклад в историю украинской литературы эпохи Возрождения, следует упомянуть Герасима Смотрицкого («Ключ от царства небесного»), Христофора Филарета («Апокрисис»), Ивана Вышенского («Послание к епископам», «Предостережение «).



В период Ренессанса появлялись произведения поэтов-гуманистов (Юрия Дрогобыча, Павла Русина, Севастьяна Кленовича). Украина вместе с остальным миром переживала времена подъема культуры. Следующий период, XVII-XVIII века, исследователи называют периодом барочной культуры. Термин «барокко» ввели в общее обращение в XIX в. классицисты, которые любили порядок во всем и пренебрежительно относились к предыдущим эпохам. Это понятие относилось к произведениям, которые были изящно метафорические, отличались эмоциональностью и раскованностью.



Основными формами изображения для писателей периода барокко были символ и аллегория. Мир для них был театром, где режиссер – Бог, значит, искусство этой эпохи имело на себе отпечаток фатализма, бесполезности всего существующего.



Приобретает развитие барочная риторика и ораторская проза. Риторика – наука о прозаических жанрах и теории прозы – была одной из базовых школьных дисциплин, ведь система воспитания предусматривала, что каждый из выпускников будет владеть ораторским искусством. В проповедничестве XVII в. определялись три основных фигуры: Лазарь Баранвич (сборники «Меч духовный», «Трубы словесно-проповедные»), Иоанникий Галятовский («Ключ понимания») и Антоний Радивиловский («Образок Марии Богородицы», «Венец Христов»). Эпоха барокко с ее проповедями и религиозными наставлениями предусматривала возвращение к традициям средневековья. Для барочной культуры традиционным был всплеск житийной литературы. Она постепенно объединяла религиозно-поучительную беллетристику с историческими элементами и ослаблением дидактического эффекта. Появились новые редакции Киево-Печерского патерика, произведения Сильвестра Косова «Патерикон» и «Жития святых отцов печерских», был основан новый агиографический жанр – рассказ о чудесах, совершенных Богородицей (книга Иоанникия Галятовского «Небо новое» (1665 г. , состоявшая из 445 коротких новелл о таких чудесах). Приобретала развития и историко-мемуарная проза, особенностью которой стал процесс перехода от механического перевода событий к их публицистическому описанию. Писатели искали логику исторического процесса, его движущие силы, пытались увидеть определенные закономерности. Наиболее популярным произведением эпохи барокко стал «Синопсис» (1674) – исторический обзор неизвестного автора. Но «Синопсис» имел официальный, формальный характер в отличие от так называемых «казацких летописей» – летописи Самовидца, Самуила Величко и Григория Грабянки. Произведения панегирические, епиграматичной и курьезной поэзии также приобрели в этот период значительное развитие благодаря обязательному изучению теории и практики стихосложения в высшей школе. Следует упомянуть таких поэтов, как Климентий Зиновий (272 епиграматических произведения), Иван Величиековский (сборники «Зегар (Часы)», «Млеко») и Сафроний Почазский («Евхаристирион»).



По своей структуре и тематике, они больше приближались к современной философской лирике, к произведениям метафизической и исторической поэзии. Кирилл Транквилион-Старовецкий Лазарь Баранович, Иван Максимович – яркие представители этого направления развития литературы. Периоды ренессанса и барокко имели значительное влияние на дальнейшее развитие украинской литературы благодаря всплеску общественно-политической и культурной жизни, который проходил в эти времена.