Cочинение «Поэтические школы в Японии»

В XVII в. классическую традицию японской поэзии развивала школа Тэймон. Новая школа Данрин («Лес проповедей» — буддийский термин в шуточном смысле) широко использовала пародию. Поэты школы Данрин противопоставили изысканной технике классического стиха непосредственность чувств. Для обеих школ характерны жанры танка и хокку.



Жанры танка и хокку. Танка («короткая песня») — излюбленный жанр классической японской поэзии. Образцы танка появи лись еще в VIII в. (антология «Манъёсю»). Танка— нерифмоваи ное пятистишие, строки которого включали 5, 7, 5, 7, 7 слогов



Жанр хокку (т. е. «начальные стихи», в XX в. японцы стали называть этот жанр иначе — хайку) — один из наиболее популярных жанров японской поэзии. Он возник около XVI в. на основе первой строфы жанра танка. В хокку — три строки, в которых 5, 7, 5 слогов. Первые авторы хокку (Аракида Моритакэ, Ямадзаки Сокана) под ходили к этому жанру как к «развлечению за чаем и вином».



Басе



Настоящее имя Басе - Мацуо Мунэфуса, 1644—1694) — великий японский поэт. Он происходил из семьи небогатого самурая, учителя каллиграфии. Уже в юности увлекся китайской и японской поэзией. В годы ученичества Басе работал в традиции сначала школы Тэймон, потом школы Данрин. В 1677 г. он стал профессиональным учителем поэзии и создал свою школу хокку — школу Сёфу. Один из учеников подарил ему маленький домик у пруда с банановыми пальмами — басе (отсюда его псевдоним).



Стиль сёфу. К 40 годам (возраст первой старости, по представлениям японцев) поэт окончательно оформил свой стиль сёфу, который стали называть «стилем Басе». Басе избрал жанр хокку. Он возвел его в ранг серьезного жанра, ставшего ведущим в японской поэзии. «В основе поэтики Басе лежит принцип «саби», что примерно означает «печаль одиночества»; перевести это коротко на другой язык трудно. Басе был дзэн-буддистом. Учение «дзэн» оказало очень большое влияние на японское искусство того времени.



Согласно этому учению истина может быть достигнута в результате некоего толчка извне, когда вдруг мир видится во всей его обнаженности, и какая-нибудь отдельная деталь этого мира косвенно, «метафорически» рождает момент постижения.



Японская классическая поэзия в ее постоянном стремлении освободиться от всего лишнего, от прямого описания, с ее эстетикой намека,



— была готова к такому восприятию мира. Поэт в гуще жизни, но он одинок



— это чувство «саби». (. . . ) Но сам Басе шел все дальше. Он провозглашает принцип «каруми» — легкость. Легкость была обманчива. Она оборачивалась высокой простотой. В стихах нового стиля — юмор, доброта, мудрость. Поэзия создается из простых вещей и вмещает в себе целый человеческий мир» .



Басе работал над хокку очень долго, иногда несколько лет. Так было с хокку о вороне, первый вариант которого относится к 1680 г. Вот этот маленький шедевр:



На голой ветке Ворон сидит одиноко. Осенний вечер.



(Перевод В. Марковой)



Для сравнения: его выдающийся современник Ихара Сайкаку (настоящее имя Хирояма Того, 1642—1693) как поэт, принадлежавший школе Данрин, мог написать в присущей школе шутливой манере тысячу строф в день.



После пожара в Эдо, в котором сгорел и домик Басе (1682), поэт отправился путешествовать по Японии.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--