Cочинение «Поэзия для детей в русской литературе»

Совершенно новые задачи стояли в 20-е и 30-е годы и перед русской поэзией. Они вытекали из требования воспитывать в юном поколении качества нового человека. Чтобы создать новую поэзию для детей, нужно было, опираясь на опыт русской классической поэзии, отказаться от упрощенного изображения жизни, от бессодержательных и статичных по сюжету стихов, которыми пестрели страницы старых журналов.



Известный поэт-сатирик Саша Черный высмеял в пародии «Сиропчик» дореволюционных детских поэтесс:



Дама, качаясь на ветке, Дети, в оконные рамы

Пикала: «Милые детки! Хмуро уставясь глазами,

Солнышко чмокнуло кустик, Полны не печали,

Птичка оправила бюстик Даме в молчанье внимали,

И, обнимая ромашку, И вдруг зазвенел голосочек:

Кушает манную кашку». «Сколько напикала строчек?»



Однако кое-какие из малохудожественных стихов проникали и в издания 20-х годов. Вот, к примеру, «производственные» стихи для дошкольников:



Не забудьте и меня!

Не какая-нибудь я!

А я — «Шестерня»!

Я — сознательная.

(В. Ангивцев. «Винтик-Шпунтик». )



Пыталась печататься М. Соловьева-Аллегро, писавшая до революции и «перестроившаяся» после нее. Она сочинила стихотворение о двух котах — ленивце и трудолюбивом. О последнем она говорит так:



Ну а если и крыс он поймает, тогда

Назовем его просто героем труда.



Конечно, не этот путь приспособленчества, натягивания старой формы на новое содержание стал основным путем развития поэзии в 20-е годы. Для детей начинают писать подлинные мастера поэзии. Ведущим стал путь, по которому шли В. Маяковский, К. Чуковский, С. Маршак и многие другие. С приходом в поэзию для детей В. Маяковского получила истиино художественное воплощение социально-политическая тема («Сказка о Симе и Пете», «Прочти и катай в Париж и Китай»). К. Чуковский, борясь против статичности и вялости в поэзии, использовал свои наблюдения над тем, как дети сами создают стихи и как воспринимают поэтическое слово. Интересам детей отвечали задорные, игровые, юмористические и в то же время воспитывающие стихи. Журнал «Детская литература», осмысливая созданное писателями 20-х годов в области поэзии, отмечал: «Дети сами выбирали себе поэзию, дети инстинктивно тянулись к комическому фольклорному стиху»’.



Выбор юмористических средств зависит от того, какому детскому возрасту адресована книга, какие явления жизни становятся объектом юмора. Это хорошо чувствуется по книжкам К. Чуковского, С. Маршака, Д. X а р м с а, А. Введенского, С. Черного, Ю. Владимирова. Вот небольшое шутливое стихотворение С. Черного, написанное им в 1921 году:



Ну-ка, дети! Нет, ни лев, ни слон… Храбрее всех,

Кто храбрее всех на свете? малыш,

Так и знал — в ответ все хором Мышь!

нараспев: Сам вчера я видел чудо,

«Лев!» Как мышонок влез на блюдо

Лев! Ха-ха… Легко быть храбрым,

И у носа спящей кошки

Если лапы шире швабры.

Не спеша поел все крошки — что!



В нем есть еще некоторая традиционность диалога старшего с младшим, но звучные, веселые ритмы, близкое к разговорной речи построение фраз, неожиданный юмор нравятся детям. Опираясь на фольклорные считалки и «перевертыши», Юрий Дмитриевич Владимиров (1909—1930) писал для дошкольников забавные, юмористические стихи:



Я на рынок послал чудаков.

Дал чудакам пятаков:

Один пятак — на кушак,

Другой пятак — на колпак,

А третий пятак — цак.

(«Чудаки». )



А. Введенский отличался любовью к повторам, параллелизму в стихотворной речи, к использованию детского языка:



Дядя Боря говорит, что

Оттого он так сердит, что

Кто-то на пол уронил

Банку, полную чернил,

И оставил на столе

Деревянный пистолет,

Жестяную дудочку

И складную удочку.

Удирает серый кот, пистолета не берет,

Убегает черный пес, отворачивает нос,

Разлетелись курицы, бегают по улице.

Толстый, важный, как сундук, только фыркает индюк

Не желает дудочки, не желает удочки.

(«Кто?». )



А. Введенский работал в жанре баллады, веселых стихов, бытовой и революционной поэзии.



Серьезную работу над стилем проводит Даниил Хармс (Даниил Иванович Ювачев, 1905(6) —1942 гг. ). Действие в его стихах часто развертывается замедленно, оно рассчитано специально на восприятие дошкольника. Каждая строка — событие и игра.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--