Cочинение «Поэзия и живопись слились Картина Ю.М. Непринцева "Отдых после боя"»

В искусстве часто бывает, что темы, взятые в основу произведений разными авторами, пересекаются, взаимно обогащаются, создавая в синтезе новое прекрасное творение. Так произошло со стихотворением Н. За&олоцкого «Портрет» («Люби-те живопись, поэты») и с живописным полотном Рокотова «Портрет Струйской», оперой Дмитрия Дмитриевича Шостаковича «Катерина Измайлова», написанной по повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», картиной Непринцева «Отдых после боя», перекликающейся с поэмой «Василий Теркин» А. Т. Твардовского. Привалясь к стволу сосны, Не щадя махорки, На войне насчет войны Вел беседу Теркин. Центр картины, занятый бойцами, выделяет ярко-красный кисет в руках рассказчика. Боец что-то весело говорит присутствующим. Вспоминаются «политбеседы» Теркина—«не унывай», когда он балагурил, поднимая дух бойцов. Серьезный рассказчик веселит окружающих шуткой. Это прекрасно видно на картине Непринцева. Вероятно, солдаты только что вышли из боя: один проголодался и что-то ест, другие курят или просто молча слушают, думая о своем. Война — страшная вещь, но постоянно горевать нельзя и на фронте, слишком тяжело на сердце. Драматичные события, ежедневные потери трудно переживались людьми. И когда выпадали недолгие минуты отдыха, люди могли успокоиться, порадоваться тому, что остались живы, вернули очередную пядь своей земли. Окружающие остановились на мгновение, передохнут и двинутся дальше. Они спешат на запад отвоевывать отданное с кровью и так же трудно отбиваемое обратно. Впрочем, что там думать, братцы, Надо немца бить спешить. Вот и все, что Теркин вкратце Вам имеет доложить. . . То серьезный, то потешный, Нипочем, что дождь, что снег, — В бой, вперед, в огонь кромешный Он идет, святой и грешный. Русский чудо-человек. По духу картины, по настрою бойцов видно, что это время стремительного наступления Красной Армии. Сложно терять друзей и близких, но в людях было страстное желание скорее освободить родную землю от врагов, бесцеремонно вторгшихся в Россию. Непринцев сумел создать художественное произведение, отражающее оптимизм и патриотический подъем защитников Родины, хотя время и было тяжелое. Сейчас это полотно имеет познавательное, историческое значение: открытые лица бойцов ъ недолгие минуты отдыха, умение радоваться и той малой радостью, которая выпала на их долю.