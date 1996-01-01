Cочинение «Поездка в город моей мечты - Париж»

Я считаю себя самым счастливым человеком, так как моя мечта дважды осуществилась. Начиная с 7-го класса я мечтала посетить столицу мод и красоты. столицу Франции - Париж. И эта "розовая мечта", как я раньше думала,сбылась в 9-м классе, в 1998 году, а буквально год спустя я снова туда поехала. Таким образом, я два раза посетила город моей мечты. Вернувшись после первой поездки на Родину я мучилась оттого, что меня тянуло туда обратно, при каждом упоминании о Париже я впадала в воспоминания, ностальгию, тоску. Я много раз представляла, как я опять еду во Францию и что я там делаю. Вторая поездка - это настоящий подарок судьбы. В этом году я действительно ощутила, что была в Париже, так как в прошлый раз мне казалось, что я сплю и вижу сон. За 4 дня, что я была в столице Франции я узнала и увидела очень много нового. Большое впечатление на меня произвели замки Луары. Я посетила два замка: Шамбор и Блуа. И первый, и второй являются необыкновенными произведениями архитектуры. Когда я гуляла вокруг них, мне казалось, что я нахожусь в средневековое время, и,прогуливаясь,я размышляла над тем, что здесь было раньше,какие были люди, что они делали, о чем разговаривали. Мне показалось, что за могучими, и в то же время изящными стенами замков хранится какая-то тайна,о которой "немые" стены рассказать, к сожалению, не могут. Меня так и тянуло внутрь замка, очень хотелось окунуться в атмосферу того далекого времени, когда люди были добрее и благороднее. В замке Блуа я посетила комнаты,залы, я восхищалась ими. Я бы очень хотела жить в те времена и не только потому, что тогда были такие замки, а потому, что люди тогда были человечнее нынешних. Меня также привлекает одежда того времени : замечательные легкие, женственные платья,а сейчас джинсы, джинсы, джинсы. . . Жаль, что не удалось посетить все остальные замки.

В этой поездке я впервые увидела ночной Париж. Эта картина незабываема: кругом огни. фонари. . . Город ночью просто светится! А как красива Эйфелева башня ночью! Здорово, что я увидела ночной Париж с 1 этажа башни. Вся панорама города была у меня на ладони. Это незабываемо.

Париж мне сначала казался простым, ничем не примечательным городом, но теперь я думаю иначе. В этом городе царит дружеская, спокойная атмосфера. Гуляешь по улицам и отдыхаешь, заходишь в магазин, продавцы тебе улыбаются, приветствуют и на душе становится сразу так хорошо и тепло,что не хочется возвращаться к грубым, злым, недовольным людям России. Быть может, я слишком критично отношусь к соотечественникам, но у меня сложилось такое мнение.

Париж - самый красивый город, после Санкт-Петербурга. Конечно, у Парижа много достоинств, но он все же не может сравниться с моим родным городом.

Особое впечатление на меня произвел Диснейленд со своими увлекательными, а порой страшными атракционами. Я до сих пор со страхом вспоминаю "Полет на Луну". "Индиана джонс". Есть, конечно же, и добрые, спокойные атракционы, где отдыхаешь и душой. и телом. Во ремя этих атракционов невольно появляется улыбка на лице. Это "Пиноккио", "Белоснежка и семь гномов", "Питер Пен", "Пираты". К сожалению, время, отведенное на Диснейленд,так быстро пролетает, что хочется где-нибудь спрятаться, но только чтобы не уходить. Да, парижский Диснейленд - замечательный парк, место отдыха взрослых и детей.

Жаль, что 4 дня блаженства, отдыха в Париже так быстро пролетели. Мне очень и очень не хотелось покидать город красоты и моды.