Cочинение «Поездка за город »

Вечером мама сказала, что завтра мы поедем в лес за грибами. Я очень обрадовалась этому сообщению. Уже месяц идут занятия в школе, мы не ездим на дачу, а живем в городской квартире. Мамина же фраза взбудоражила целый мир моей фантазии: поездка за город сулила встречу с природой, которую я люблю, по которой, как оказалось, скучаю. На следующее утро мы встали очень рано и пошли на электричку. К моему большому удивлению, платформа была полна пассажиров. Электричка была дальняя, делала остановки только на узловых станциях, и мы быстро добрались до пункта назначения. От станции до леса мы дошли быстро. Лес стоял молчаливый и таинственный. Вокруг приятно пахло грибами и прелью. Над верхушками деревьев лениво вставало багровое солнце. Только утром и на закате оно бывает таким большим.