Cочинение «Покровский собор (описание)»

Когда окажешься в центре Харькова, услышишь перезвон колоколов, твоему взору предстанут золотые купола над белыми башнями, утопающими в зелени деревьев. Это Покровский собор. Чтобы попасть на подворье Покровского монастыря, надо пройти под аркой монастырских ворот, выполненной в барочном стиле и увенчанной изящной главой. Из нескольких массивных зданий взгляд выхватывает изящные «восьмерики» Покровской церкви. Собор был воздвигнут в 1689 году в честь воссоединения Украины с Россией. Архитектор неизвестен. Мастер-строитель воплотил в камне художественные особенности украинского и русского народов. Характерная для Украины трехбанная церковь установлена на типичном для России теплом зимнем храме.



Услышав звон колоколов Покровского собора, разливающийся по центру города, засмотришься на сияющие на солнце золотые купола. Покровский собор простоит еще много лет. Последующие поколения будут любоваться им, как и мы, восхищаясь талантом мастера-строителя. Мы должны беречь архитектурные памятники. Это наша история, наши корни, наша гордость.