Cочинение «Полемичная литература и выдающиеся полемисты»

Во время принятия русичами христианской веры (988 год) было пять метрополий: Александрийская, Иерусалимская, Константинопольская, Антиохийская и Римская. Все они имели автономию, но оставались единой христианской церковью с верховенством Римского престола. Но очень скоро расхождения в проведении служб и трактовании Библии привели к расколу христианства на православие и католицизм. Не раз и Восточная, и Западная церкви выдвигали идеи союза (унии), тем не менее, преодолеть раскол между Константинополем и Римом так и не удалось. Началась полемика «греков с римлянами», которая в Украине особой остроты приобрела в середине XVI столетия. Галичские и Волынские земли находились в составе Польско-Литовского государства, и православные украинцы испытывали всяческие притеснения, а культурная и духовная жизнь, которая была тесно связана с церковью, приходила в упадок.



Польское государство и католическая церковь поддерживали культуру и латинский язык, который облегчал дорогу к европейской культуре и образованию. Католикам прививалось пренебрежительное отношение к православным, унижалась вера. Католицизм всеми средствами расширял свое влияние на жизнь украинцев, а главным оружием стало слово. Важнейшими среди католических проповедников были иезуиты Петр Жалоба и Бенедикт Гербеси. Они в своих проповедях доказывали, что ни культуры, ни образования на славянском языке быть не может, а вранье так мастерски перемешивали с зернами правды, что не один представитель духовенства колебался в выборе между православием и католицизмом. Но наступление католицизма активизировало православное духовенство и побуждало к единению, действию и сопротивлению. Они объединяются в братство, открывают школы, типографии, всеми возможными средствами защищают православную церковь, противостоят униатству, как таковому, которое угрожает украинскому народу, его языку, культуре, национальному сознанию. В конце XVI и в первой половине XVII столетия появляются послания, трактаты, диалоги, авторами которых были выдающиеся общественные деятели, писатели, представители духовенства.



Герасим Смотрицкий был благородного рода, работал писарем в Каменце-Подольском, стал первым ректором Острожской школы, писал прозаические и стихотворные произведения. Он один из первых встал на защиту православия, печатал полемически-публицистические статьи, активно участвовал в издании Острожской Библии. Язык его произведений живой, простой и прозрачный, переполнен цитатами из Библии, народными присказками, диалектизмами. После выхода книги иезуита Петра Жалобы появляется книга, изложены документы, которые свидетельствуют о том, что польские короли тайно готовили унию против украинского народа. Этот полемический трактат написан литературным стилем, который предоставляет произведению особенно большой силы звучания.



Отзывом на Брестский собор стали произведения клирика Острожского, который, сознавая задача литературы, весь свой талант направил на развенчание унии. Его прозаические тексты звучат как поэзия. Они наполнены ссылками на Библию и часто приобретают пророческое звучание. Много выдающихся людей стали на защиту православия. Их произведения в тяжелое время защищали интересы народа и доказали, что Русь способна на собственное культурное и государственное развитие.