Cочинение «Политеистические верования в Древнем Китае, Индии, Египте и Греции»

Необычна и оригинальна религия Индии. В ранний период за основу берутся религиозные тексты - Веды. В них записаны гимны и предания, посвященные различным богам. Одним из ранних образов богов можно считать Индру бога-воителя и бога грома и молнии (двойственная натура) , также мы встречаем здесь других богов: Ва - 6 руна -олицетворение ночного неба, небесных и земных вод, Дьяус бог дневного неба. В виде олицетворения солнца выступает целая вереница божеств - Сурья значит просто солнце, Савитри - "восстановитель", "оживитель", Пушан - божество солнечного жара, Ушас - богиня зори. Довольно расплывчато представление об Адити: это олицетворение беспредельного пространства. Помимо представленных богов в Ведах встречается немалое количество других богов. Ведические боги группировались в две противостоящие категории: асуры и дэвы. К первым принадлежат Дьяус, Варуна, Митра, Савитар, Адити; ко вторым - большинство остальных. Наряду с богами индийцы почитали предков-питрис. Питрис упоминаются в Ведах очень часто, но не занимают в них видного места.



В более поздний брахманский период религия Индии меняется с изменением общественного строя. Теперь общество делится на четыре касты: брахманы наследственное жречество, кшатрии - каста воинов, вайшьи - каста земледельцев, скотоводов и торговцев, и шудры - каста рабов. Первые три считались благородными. Кастовый строй был закреплен в памятнике законодательства и религии Индии - в Законах Ману. На первое место в эту эпоху выдвинулся новый бог Брама или Брахма, которому и стали приписывать кастовое устройство. По мифу сами касты произошли из разных частей тела Брахмы: из уст его - брахманы, из рук кшатрии, из бедер - вайшьи, из ног шудры. Усложняется и сам пантеон богов - теперь боги принадлежат кастам: Брахма - брахманам, Индра (сохранивший свое значение) бог кшатриев, Рудра - бог земледельцев. Шудры вообще были отстранены от официального культа.



Была широко распространена идея перевоплощения: душа человека после его смерти не погибает, а переселяется в другое материальное тело. Во что именно она воплотится, это зависит от поведения человека в теперешней жизни, и прежде всего от соблюдения им кастовых правил. Теоретическое обоснование учения о перевоплощении - идея кармы. Карма в переводе на русский - это причинность и судьба. Своим поведением человек сам создает свою судьбу в будущем воплощении. В этом и заключается закон кармы.



В дальнейшем религия становится более демократичной. Возникает своеобразное учение об аватарах: каждое небесное божество может иметь свою земную аватару. Некоторые из аватар становятся популярными народными божествами. Теперь боги-спасители - земные боги. Наиболее популярным делается Кришна - спаситель, одна из аватар Вишну. В Южной Индии таким же богом-спасителем выступает Рама - легендарный предводитель арийцев при завоевании ими Цейлона, герой древнеиндийского эпоса Рамаяна.



На почве почитания божеств-спасителей складываются многочисленные секты. Во главе их стоят святые мужи-учителя, так называемые гуру. Культ гуру выдвигается на первый план. Гуру не только посредник между человеком и богами, он сам почти воплощение божества. Каждое слово гуру священный закон для всех его последователей. Большинство сект можно соединить в две основные группы, в зависимости от того, какое главное божество они признают. Главных божеств два: Вишну и Шива, сообразно чему секты делятся вишнуистские и шиваистские. Между этими сектами нет борьбы. Брахму признают верховным богом, но его культа нет. Сохраняется в сектах учение о перерождении.



Итак, общие догматы индуизма: признание священного авторитета Вед, учение о карме и переселении душ, вера в богоустановленность каст.



Необходимый вклад в историю развития религии внесли верования египтян. Египетская цивилизация оставила после себя монументальные памятники, такие как египетские пирамиды одно из чудес света. Они связаны с представлениями египтян о жизни души после смерти, о загробном мире. Они считали, что со смертью человека умирает только его тело, тогда как остаются части его существа: имя (рен) , душа (ба) , вылетающая из тела в виде птицы и уносящаяся в небо, и таинственный двойник человека (ка) . Ка - своеобразная душа, невидимый двойник человека, посмертная судьба которого таинственно связана с судьбой самого тела. Ка не бессмертен, он может погибнуть от голода и жажды, если при погребении покойник не будет снабжен всем необходимым; ка может быть съеден загробным чудовищем, если не защитят его магические формулы. В благоприятном случае, при сохранении мумии или хотя бы статуи умершего, ка может надолго пережить его. Египтяне достигли больших успехов в мумификации мертвого тела, связанной с их представлениями.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--