Cочинение «Помните»

Война… Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери потеряли своих сыновей, жёны не дождались мужей, дети остались без отцов. Разрушенные сёла, города, царствующие голод и холод – всюду горе и слёзы.



Тысячи людей прошли сквозь трудности войны, испытали ужасные мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой и долгой из всех мировых воин, перенесённых до сих пор человечеством. И живы ещё те люди, которые в ожесточённых боях защищали нашу Родину. Военная жизнь всплывает в печатных страницах самыми страшными воспоминаниями, но именно она напоминает о стойкости, мужестве, несломленности духа, дружбе и верности – о качествах, на сегодняшний день так редко проявляющихся.



Писатели, журналисты тоже воевали и выполняли свой профессиональный долг. Многие из них погибли, многие получили увечья и уцелели в огне испытаний. Вот те, оставшиеся в живых, продолжали писать о войне. Они рассказывали о том, что стало не только их личной болью, но и трагедией всего поколения. Своими очерками, рассказами, романами они и сегодня не дают нам забыть ужасы войны, они предупреждают нас, современное поколение, об опасности, которую несёт забвение уроков прошлого.



Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но ведь её не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, что не увидят больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей…



О народных подвигах нам и нашим детям будут рассказывать истлевшие страницы легенд, окровавленные строчки романов и повестей, простреленные пулей строки стихотворений. Тема подвига, массового героизма народа никогда не будет исчерпана в нашей литературе. Примером изображения данной темы может служить творчество Михаила Шолохова. Уже в первых очерках писатель намечает образ человека, сохранившего то, что делает человека непобедимым, - душу живую, сердечность, способность ясно мыслить. Людей разных судеб и характеров свели фронтовые дороги в главах романа «Они сражались за Родину»: отважный Лопахин, сдержанный Стрельцов, Звягинцев, острый на слово Поприщенко. Война перестроила сознание мирного человека на сознание воина. Незаконченный писателем роман оказался живучим доказательством того, что война – это тоже жизнь. Вот эту особенную жизнь, наполненную героизмом, юмором, трагедией, любовью и представил Шолохов.



Правдивым изображением сути народного подвига на войне является роман Юрия Бондарева «Горячий снег». Сталинградская битва – это особая история войны, страшная по жестокости, удивительная по стойкости и мужеству, это крайнее и бесповоротное осуждение. Проклятием фашизму звучат и строки Р. Рождественского:



Убейте войну,



Прокляните войну, люди Земли!



В предисловии к книге «Зарницы войны» Эдуард Асадов писал: «Всякий раз весной, когда начинали приближаться победные майские дни и по радио, и по телевидению, и в газетах всё чаще и настойчивее звучали радиопостановки, репортажи, воспоминания о минувших походах и боях, я всё чаще и чаще начинал чувствовать необходимость поведать людям о прошедшем и пережитом.



Зарницы войны… В суматошной торопливости повседневных дел они вспыхивают в памяти нашей… Особенно же густо сверкают они в первую декаду мая…» . Книга «Зарницы войны» - это не просто проза, а проза поэта. Однажды, посещая места боевой славы в Севастополе, Э. Асадов скажет:



Застываю в молчании, тих



и суров



Над заливом рассвета пылает



знамя…



Я кладу на дорогу букет цветов



В честь друзей, чьих уже



не услышишь слов,



И кто нынешний праздник



не встретит с нами…



Читая строки произведений о войне, приходишь мысленно только к одним выводам: не дай, Бог, чтобы повторились ужасы войны.



Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, пусть служба в рядах российской армии будет патриотическим долгом, чтобы не пришлось матерям плакать о погибших сыновьях. Пусть человеческая память хранит в себе и опыт многих живших до нас поколений, и опыт каждого, кто побывал в военных действиях. И пусть же эта память и опыт учат нас добру, миролюбию, человечности. И пусть никто из нас не забудет, кто и как боролся за нашу свободу и счастье.



Мы в долгу перед тобой, солдат! И пока есть ещё тысячи незахоронённых и на Тулковских высотах под Санкт-Петербургом, и на Днепровских кручах под Киевом, и на Ладоге, и в болотах Белоруссии, мы не забудем о солдате, не вернувшемся с войны. Не забудем, какой ценой он добыл победу, сохранил для меня и для миллионов моих соотечественников язык, культуру, обычаи, традиции, веру и «сердцем прикоснёмся к подвигу».



Суровые лишения военных лет не ожесточили людей. Наоборот! Живые помнят: помнят имена погибших, помнят Победу, добытую кровью, ратными трудами, высоким патриотизмом. И самое главное - в память о тех, кто не вернулся, мы должны любой ценой сохранить мир на Земле. А строки, созданные уже после победы, всегда будут взывать к человечеству:



Помните!



Через века,



через года,-



помните!