Cочинение «Понятия об историческом романе, художественном образе, антитезе»

Историзм — понятие, которое сложилось в литературе XIX столетия. для обозначения нового подхода к изображению прошлого, когда писатель хочет понять и показать своеобразность более или менее отдаленной эпохи, факторы и следствия тех событий, которые воспроизводятся в произведении, их влияние на особенности характеров или поступки людей. Иначе говоря, писатель старается подойти к предмету своего изображения исторически.



Этот новый подход приводит к созданию новых жанров: исторических романов, драм, поэм. Исторический жанр возник в литературе на границе ХІІІ-ХІХ столетий и был связан прежде всего с эстетикой романтизма. Важнейшим признаком историзма в романтизме считалось воспроизведение местного колорита, своеобразности национальных характеров и т. п. Высокое художественное воплощение принципов романтического историзма видим в творчестве В. Скотта, знаменитого “шотландского колдуна”, В. Гюго и др. Историзм показывается в том, насколько верно художник понимает суть изображенных им социально-исторических событий, в какой мере он художественно воссоздает закономерности общественного развития.



Художественный образ — это картина человеческой жизни, индивидуализированная и вместе с тем обобщенная, которая создана с помощью вымысла и имеет эстетичное значение. В конкретном художественном произведении человек показан в разных обстоятельствах своей жизни, в контакте с другими людьми, поэтому при изучении литературного произведения не всегда легко прямолинейно отделить один образ-персонаж от другого, перед нами возникают разные грани того или другого характера. Средства создания художественного образа чрезвычайно разнообразны. Проще говорить о нем в драматургии, где он, как правило, связан с реальным персонажем, который на сцене показывается непосредственно актером. В прозе он подается сложнее, во взаимодействии с авторским языком. Лирические произведения воссоздают лишь отдельные переживания, отдельные проявления образов, которые в совокупности разрешают говорить о лирическом герое. Понятие художественного образа в литературе не обязательно связано с изображением человека (в таком случае синонимами к термину «образ» являются понятия «герой», «персонаж», «действующее лицо»). Можно говорить также об образе предмета, его природы или оциального явления и т. п. (например, образ собора в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»; образ метели в одноименной повести А. Пушкина; образ Правды в «Песне о Правде» Рильке).



Антитеза (греч. – разногласие, противоречие) – стилистическая фигура в художественной литературе и в ораторском искусстве, которая состоит в противопоставлении определенных понятий, явлений и т. п. На основе антитезы построено немало произведений мировой литературы, где она выступает в роли художественного средства и принципа организации образной системы и композиции произведения.