Cочинение «Портрет моей подруги »

Мы с Верой дружим с раннего детства, потому что живем в одном доме.



Вера - очень красивая девушка. У нее большие зеленые глаза и длинные черные волосы до пояса, которые она отращивает с пяти лет. Волосы Веры - предмет зависти всех ее подруг.



У Веры тонкий прямой нос, маленькие уши и широкий лоб. Волевой подбородок выдает в моей подруге решительную и целеустремленную личность. И действительно, Вера всегда добьется своего, как бы трудно это ни было.



Вера очень аккуратна, все ее вещи лежат на своих местах, тетради и учебники в обложках, чтобы не терлись и не пачкались. И дома у нее всегда порядок, потому что Вера не боится труда и с радостью помогает своей маме убирать и готовить.



Одевается Вера со вкусом и умеет даже самый простой наряд украсить ремешком, сумочкой или подходящим по цвету платком, шарфиком. Она и сама любит шить себе костюмы и платья, потому что занимается в юношеской студии моделирования одежды. После окончания школы Вера собирается учиться на дизайнера, чтобы самой моделировать костюмы для театра и кино.



Вера старательна и терпелива, поэтому в школе получает в основном хорошие отметки. Самые любимые уроки моей подруги - литература и история.



Помимо шитья Вера любит смотреть телевизор. Ей нравятся научно-популярные фильмы о животных и тайнах нашей планеты, а также диснеевские мультфильмы.



Но самое главное то, что Вера - хорошая подруга, а значит, никогда не подведет и не оставит меня в беде