Cочинение «Постмодернистское пространство»

Постмодернистское пространство создается либо путем универсализации, когда моделируется космическое пространство (Х. Л. Борхес), либо в результате гиперболизации определенной реалии социальной жизни (В. Пелевин). Восприятие мира как хаоса в литературе русского постмодернизма проявляется в натуралистически подробном изображении всех язв и пороков советской и постсоветской действительности – только язв и только пороков.



Этой эстетической задаче соответствует и особое пространство, которое Л. Петрушевская очень точно определила в знаменитом высказывании: "Кончается счастливое парение в высотах, и глазам открывается хорошо унавоженное пространство, где отныне и навсегда предстоит жить…". Действие большинства произведений русского постмодернизма разворачивается на замусоренных, плохо освещенных улицах, в квартирах, похожих даже не на гробы, как комната Раскольникова, а на коробки, в которых возят кроликов, – с одинаковыми ячейками, с заплеванными, исписанными ругательствами лестничными площадками. События пьесы Л. Петрушевской "Три девушки в голубом" происходят в дачном домике, где протекает крыша, нет элементарных удобств – устройство отхожего места становится неразрешимой проблемой, вокруг которой и вращаются мысли и поступки героинь. Действие "Вальпургиевой ночи" Вен. Ерофеева развивается в психиатрической клинике, где больных избивают, морят голодом, пытают, а порой и забивают насмерть.



Немногим от психбольницы отличается описанная В. Пьецухом в романе "Новая московская философия" коммунальная квартира, захламленная, заросшая многолетней грязью, где бродят полчища тараканов, а люди боятся выходить на кухню.



Новые принципы организации художественного времени и пространства обусловлены, по определению И. Ильина, тем, что в постмодернизме "все, принимаемое за действительность, на самом деле не что иное, как представление о ней, зависящее к тому же от точки зрения, которую выбирает наблюдатель и смена которой ведет к кардинальному изменению самого представления. восприятие человека объявляется обреченным на "мультиперспективизм": на постоянно и калейдоскопически меняющийся ряд ракурсов действительности, в своем мелькании не дающих возможность познать ее сущность"



Постмодернизм – явление, развивающееся крайне неравномерно. Постмодернизм занял господствующее положение в литературах, имеющих богатый опыт модернизма. И. Скоропанова замечает, что, хотя постмодернизм впервые возник в Америке, откуда пришел в европейскую культуру, "следует отметить феномен опережающего его появления в литературах ряда стран, еще не вступивших в эпоху постмодерна. Таковы, например, русская, польская, македонская литературы, в которых наличествовали тенденции к культурной открытости, космополитизму, существовали зачатки нового мышления" (3;70). Именно поэтому, делает вывод И. Скоропанова, можно говорить о западной (американской и западноевропейской) и восточной (восточноевропейской и русской) модификациях постмодернизма.



Западная концепция постмодернизма отличается некоторым теоретизированием и близостью к структурализму. Почти обязательным атрибутом постмодернистских текстов являются рассуждения о процессе написания данного произведения, причем авторы апеллируют к работам теоретиков структурализма и постмодернизма – Ролану Барту, Мишелю Фуко, Жаку Деррида, – объясняя читателю, воспитанному на реалистической литературе, невозможность в современных условиях писать в традиционной манере. Это свойственно таким авторам “постмодернистского романа”, как Д. Фаулз, А. Роб-Грийе, Х. Кортасар.



Более того, многие теоретики для подтверждения своих гипотез создают художественные тексты, иллюстрирующие теории повествования. Признанный классик постмодернизма Умберто Эко, создавший “хрестоматийные” постмодернистские романы “Имя розы”, “Маятник Фуко” и “Остров Накануне”, является профессором семиотики.



И. Ильин считает, что симбиоз художественного вымысла и литературоведения отражает глубинное недоверие к логике как воплощению рационального познания мира, лежащее в основе постмодернистского сознания.