Cочинение «Постмодернизм XX столетия»

Постмодернизм одно из самых интересных и сложных явлений XX – столетия. Признанный мэтр постмодернизма известный итальянский учёный и писатель Эко утверждает: «постмодернизм – не фиксированное хронологически явление, а некое духовное состояние…» [9,460]. Причины появления его объясняет итальянский философ Витторио Страда тем, что время возникновения глобальной культуры, которую он называет постмодерной и в состав которой вливаются «все культуры прошлого и различные культуры настоящего».



Это процесс единства в многообразии порождающий новую мультикультурную ментальность и этику. [7,201] Литературоведы Д. Затонский , Л Андреев, Б. Бегун видят в постмодернистском мироощущении приметы кризиса, пессимизма, спада, а отсюда «Мир постмодернистского искусства – мир «симуляторов», ложных видимостей, мир означающих, освободившихся референтов [1,28]. Другие (Т. Денисова, Г. Сиваченко ) утверждают продуктивность постмодернистского сознания, ибо оно «предстаёт антидогматичным , плюралистичным …, даёт преимущество широкому спектру равноправных решений, поискам вариантов[3,26]. Как видим, мнение об этом явлении часто диаметрально противоположны, однако основные особенности модернизма все исследователи определяют приблизительно одинаково.



Постмодернизм хронологически появился после модернизма, отсюда и его название, хотя некоторые исследователи склонны относить к этому явлению «авторов от Аристофана, в творчестве которого изображен кризис древнегреческой цивилизации; Овидия и Петрония , которые зафиксировали распад целостной системы древнегреческих традиций; а также Рабле и Сервантеса, чьи произведения изображали крах ренессансных идей и т. п. – и до М. Павича [2,90]. Но теоретические основные принципы постмодернизма были сформулированы в 60-70-е годы ХХ века теоретиками искусства, философами-структуралистами (Р. Барт , Дж. Барт , И. Хассан ). В 80-е годы продолжался как процесс теоретического осмысления, так и широкое развитие постмодернистского романа (П. Зюськинд , Ю. Андрухович и др. ), что связывают как с окончательным крушением тоталитаризма (распад СССР), так и с сближением с массовой культурой.



Отличительные признаки постмодернизма указал в своё время американский литературовед И. Хассан . Он насчитал их тридцать один, сравнивая с модернизмом. Наиболее характерными признаками в ряду «модернизм — постмодернизм» являются: «форма (единая, закрытая), цель – игра ,… синтез – антитеза, соединение – разъединенность,… жанр/границы – текст/ интертекст ,… метафора – метонимия,…метафизика – ирония»[8,105]



Интертекстуальность , считает У. Эко присутствует в всяком тексте его эхо будет услышано в процессе работы над произведением, ибо «материал проявит свои природные свойства, но одновременно напомнит и о сформировавшей его культуре»[9,432]. Иными словами писатель цитирует или обращается к уже известным сюжетам, образам, приёмам, но теперь с тем, чтобы пародировать или переоценивать их.



В ряде случаев это приводит к тому, что, как писала французская газета «Фигаро» в марте 1970г. , авторы предаются «наслаждению от текста». Лучшие же произведения постмодернизма представляют собой синтез, как писал Р. Барт : «Я уверен, что настоящий писатель – постмодернист не копирует и не отбрасывает своих отцов из двадцатого века и своих дедов из девятнадцатого. Первую половину столетия он таскает не на спине, а в желудке: он успел её переварить…Идеальный роман постмодернизма должен каким- то образом оказаться между столкновением реализма с ирреализмом , формализма с «содержательностью», чистого искусства с ангажированным, против элитарной – с массовой» [ Цит . по:3,21]. К таким произведениям относится роман «Имя розы»



Автор романа Умберто Эко (род. в 1932г. ) – известный итальянский писатель, учёный, профессор, читает курсы по семиотике и эстетике в Болонском университете, почётный доктор университетов США, Дании и др. . Автор книг «Эстетическая проблематика у Фомы Аквинского» (1956), «Открытое произведение» (1962), «Поэтика Джойса» (1966), «Документ по новому средневековью» 1973), «Тракт об общей семиотике» (1975), «Путешествия в гиперреальное пространство» (1986).



У. Эко утверждает: «Постмодернизм – это ответ модернизму: раз уже прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведёт к немоте, его нужно переосмыслить: иронично, без наивности!»[9,461].