Cочинение «Постсоветская литература в поисках новой идентичности»

". . . И пустая клетка позади".

О. Мандельштам



Не с чистого листа появилась постсоветская литература, не единым - ныне номенклатурным - андеграундом, не только Дмитрием Александровичем Приговым и Владимиром Сорокиным, Еленой Шварц и Львом Рубинштейном, Ольгой Седаковой и Зуфаром Гареевым она исчерпывается: возникла она, естественно, внутри советской.



Правда, что это понятие, как и то, что встало ему в затылок, тоже было достаточно эластичным, если не безразмерным, коли в него умещали Б. Пастернака и А. Фадеева, А. Платонова и К. Федина, В. Кочетова и В. Некрасова, В. Аксенова, А. Битова, Ф. Искандера. . .



Получается, что сначала постсоветская словесность побывала на собственных похоронах, декорированных критикой.



Похороны были бедные, гроб изготовили из газетной бумаги.



И вот в этот газетный гроб было сгружено практически "все предыдущее" - включая тех, кто с советской литературой себя не отождествлял. Хотя - печатался, издавался и даже иногда получал премии.



Малоплодотворное это занятие - блуждать в бермудском треугольнике "советское-антисоветское-постсоветское".



В бермудском треугольнике, как известно, пропадает всё движущееся - в данном случае из составляющих литературу сил, да и слабостей тоже.



Несколько лет тому назад по страницам газет и журналов, а также в устной речи интеллигенции замелькало слово "совок". Ходким словечком язык пытался определить состояние общества, идентифицировать человека. Хотя бы - человека прошлого, "уходящую натуру". Определение было хлестким, уничижительным, более чем самокритичным, но явно недостаточным. Недостаточным потому, что жизнь продолжалась, и тот же самый "совок" превращался во что-то иное. Неопределимое. Круглоквадратное.



Многие в одночасье оказались за границей - и за границами. В том числе и самих себя.



Выброшенными из своих ролей, своих амплуа, своих гнезд.



Или - гнездо оказалось перевернутым. "Опрокинутым домом", по определению Юрия Трифонова.

Помню, как мы перебрасывались шутками в связи с обретением независимости странами Балтии - счастливые граждане Литвы, Латвии и Эстонии в одночасье без хлопот оказались иностранцами!



Такими же внезапными иностранцами многие почувствовали себя и у себя дома.



Особенность советских мифов состояла в том, что их упорно внедряли в жизнь. И отчасти - небезуспешно.



Так, миф о "дружбе народов, дружбе литератур" странным образом реализовался в одном из лучших отечественных журналов, где печатались лучшие писатели из республик, чьи тексты переводили - ради хлеба насущного - порою самые что ни на есть наилучшие русские писатели ("Ах, восточные переводы, как болит от вас голова. . . "). Тратили колоссальную - подчас невосстановимую - энергию собственного творчества. Вливали свою кровь. Вспомним, что "с казахского" (на самом деле - литературно обрабатывая невыразительный подстрочник) переводил прозу Юрий Казаков, с туркменского - Людмила Петрушевская.



Была у этой "дружбы литератур", образующих "многонациональную советскую", у всех этих "праздников" безусловно фальшивая, унизительно-неприглядная сторона, о которой замечательно написали никогда никого не переводивший Юрий Трифонов в повести "Предварительные итоги" и блистательный переводчик Семен Липкин в "Декаде".

Но складывалось еще что-то странное, особенное, поистине небывалое, почти космополитическое, существовавшее "вопреки" и "поверх" всяческих "декад" и формальных встреч: контакты с грузинской, эстонской, литовской и т. д. литературами, контакты, переходившие в действительную дружбу и взаимную поддержку.

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