Cочинение «Потешки и Народные сказки»

Пестушки незаметно переходят в потешки – песенки, сопровождающие игры ребенка с пальцами, ручками и ножками (известные «Ладушки» и «Сорока»), В этих играх есть уже нередко «педагогическое» наставление, «урок». В «Сороке» щедрая белобока накормила кашей всех, кроме одного, хотя и самого маленького (мизинец), но лентяя:



Этому не дала:

Зачем дров не колол,

Воды не носил?

Этот мотив охотно развивают:

А ты, бедный маленец [маленький],

Ты, коротенец [короткий],

По воду ходи,

Баньку топи,

Робят мой,

Телят корми…



Народные сказки давно стали включать в детское чтение. Теперь признана их безусловная ценность, но еще в 20-е годы нашего столетия некоторые педагоги и литературные критики отрицали за сказками право быть помещенными в детских книгах. Фантастический вымысел отождествлялся с суеверием и религией. Суждения о вреде сказки сочетались с общим отрицанием значения культурного наследия, нужного для эстетического воспитания детей в социалистическом обществе.



Нигилизм и вульгаризация в педагогической науке были осуждены советской общественностью. Еще в 1934 году С. Я. Маршак говорил: «Возьмем… сказку. У многих наших обывателей есть представление, будто бы сказку убила революция. Я думаю, это – ложное представление». Вся практика советской педагогической науки, практика работы детских издательств доказала высокую ценность и важность включения народных сказок в детские книги – и особенно в книги, с которыми знакомят дошкольников.