Cочинение «Повесть о Темир-Аксаке»

ПОВЕСТЬ О ТЕМИР-АКСАКЕ посвящена нашествию на Русь Тимура (Тамерлана) в 1395 г. ; в ней сочетаются одновременно и черты воинской повести о борьбе русского народа против монголо-татарских завоевателей, и черты сказания о чуде иконы Владимирской Богоматери, избавившей Москву от разгрома. Эта тематическая и жанровая двойственность отразилась и в названии П. : “Месяца августа 26, внегда великое… избавление наше бысть преславным образом Богоматери от нашествия безбожных агарян. Повесть полезна, от древняго списания сложена, являющи преславного бывшаго чюдесы о иконе пресвятыя Богородицы, егда нарицается Владимерьская, како прииде от града Владимеря в боголюбивый град Москву и избави нас и град наш от безбожнаго и зловернаго царя Темир-Аксака”.



Автор П. рассматривает события 1395 г. на широком историческом фоне, рассказывая о происхождении Тимура, его завоеваниях в азиатских странах и даже приводит легенды о значении его имени (Темир-Аксак — Железный Хромец) . Разгромив золотоордынского хана Тохтамыша, Темир-Аксак, как пишет автор П. , “нача мыслити в сердци своем тако и Русьскую землю попленити, аки преже сего… поплени цесарь Батый Рускую землю”. Услышав о разорении Тимуром Рязанской земли и захвате Ельца, московский великий князь, сын Дмитрия Донского, Василий Дмитриевич двинулся с войском навстречу врагу, к Коломне. Как обычно в воинских повестях, князь просит митрополита, чтобы велел народу поститься и молиться, и митрополит Киприан посылает во Владимир за иконой Владимирской Богоматери, почитаемой со времен Киевской Руси. Навстречу иконе из Москвы выходит весь народ с мольбами к Богородице о защите, “с молитвою и плачем”. Автор уверяет, что именно в тот день, когда икона была принесена в Москву, свершилось чудо: Темир-Аксак “убояся, и устрашися, и ужасеся, и смятеся”, его охватил “страх и… ужас”, и он повернул от Москвы, ибо “молитвами святыя Богородица град наш Москва цел и сохранен бысть”. П. завершается словами: “…не наши воеводы прогнаша Темир-Аксака, не наши воиньства пострашили его, но страхомъ Божиим устрашился, гневом Божиим гоним бе… и отиде от Руския земля”. С этой поры чудо от иконы Владимирской Божьей матери стало на Руси отмечаться 26 августа как особый церковный праздник, в день ее “сретения”.



Сопоставляя П. о Темир-Аксаке с Повестью о нашествии Тохтамыша, И. Л. Жучкова отмечает, что изложение событий в П. противопоставляется описанию нашествия Тохтамыша: решающим днем в обеих повестях является 26 августа, но в Повести о Тохтамыше — это день скорби о разгроме и сожжении Москвы в 1382 г. , а в 1395 г. — это день избавления столицы Московии от разорения, день всенародного ликования по поводу чудесного избавления от завоевателя с помощью иконы Богоматери Владимирской. П. известна в многочисленных списках XV—XIX вв. (около 200): она была включена в состав летописей (по мнению И. Л. Жучковой, между 1408—1446 гг. ), а также встречается как отдельная статья в составе сборников.



Идея богоизбранности русского народа и небесного покровительства Москве еще с большей силой, чем в П. , выражена в созданном на ее основе в середине XVI в. “Сказании о иконе Богоматери Владимирской”, вошедшем в состав Степенной книги и Лицевого летописного свода.



Изд. : Повесть о Темир-Аксаке / Подг. текста и примеч. Н. И. Тотубалина; Перевод Б. А. Ларина//Русские повести XV—XVI веков. —М. ; Л. , 1958. — С. 49—54, 378—385; Повесть о Темир-Аксаке / Подг. текста, перевод и примеч. Ю. К. Бе-гунова // За землю Русскую! — М.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--