Cочинение «Повести о Петре и Февронии Муромских характеристика князя Петра»

Характеристика князя Петра. Князь Петр пытается обмануть её только один раз, вначале, когда он решает не жениться на ней, вопреки своему обещанию. Но после первого же урока, преподанного ему Февронией, он слушает её во всем и, обвенчавшись, живёт с нею в согласии, их любовь переступает и за порог смерти. При том Петр не потакал ей, как бояре, которые предложили ей оставить их город, потакали своим женам. Однажды кто-то из прислуживающих за столом Февронии пришел к благоверному князю Петру и наговорил на нее: «Каждый раз, — говорил он, — окончив трапезу, не по чину из-за стола выходит: перед тем как встать, собирает в руку крошки, будто голодная!» И вот благоверный князь Петр, желая её испытать, повелел, чтобы она пообедала с ним за одним столом. И когда кончился обед, она, по обычаю своему, собрала крошки в руку. Тогда князь Петр взял Февронию за руку и, разжав её, увидел ладан благоухающий и фимиам. И с того дня он её больше никогда не испытывал».



- Расскажите о Петре и Февронии. Какие они? (князь Петр — смелый, бесстрашный, благочестивый; Феврония — «мудрая дева»)



- Каков иносказательный смысл речей Февронии:



«Плохо дому без ушей, а горнице без очей. » «Отец мой и мать ушли плакать взаймы, брат же мой пошёл через ноги смотреть смерти в глаза. »? (анализ отрывка из текста)



- Что сделала Феврония в ответ на слова князя Петра: «Сия девица хочет, чтобы я взял её в жены ради мудрости её.



Если мудра, то пусть, пока я моюсь в бане, сделает из этого пучка льна мне сорочку, порты и полотенце»? (Феврония в свою очередь дала князю невыполнимое задание) Как ответ Февронии её характеризует? (как мудрую деву)



- Как княжили Петр и Феврония? (благочестиво)



- Почему бояре изгнали Петра и Февронию? (каждый из бояр сам хотел стать самодержцем)



- Когда Петр и Феврония вернулись в город и как княжили? («Вернулись в Муром князь Петр и княгиня Феврония. И княжили во граде том как чадолюбивые отец и мать. Всех равно любили, только не любили гордости и грабежа. Принимали странников, насыщали голодных, одевали нищих, избавляли несчастных от напастей. »)



- Какие имена после принятия монашества получили князь Петр и княгиня Феврония? («Князь Петр был наречен Давыдом, а княгиня Феврония — Ефросинией. »)



- Как закончили свою жизнь Петр и Феврония? (тихо, спокойно) Какое чудо неоднократно совершилось после их смерти? (Люди пытались положить их тела в разные гробы, «но на утро обретали их в едином гробу». )



-- Как вы думаете, почему князь Петр и княгиня Феврония были канонизированы? (князь Петр и княгиня Феврония вели праведную жизнь)