Cочинение «Повести о Петре и Февронии Муромских характеристика образа Февронии»

Характеристика Февронии. Героиня повести —1 дева Феврония. Она мудра народной мудростью. Первое появление в повести девушки Февронии запечатлено в зрительно отчётливом образе. Её находит в простой крестьянской избе посланец муромского князя Петра, заболевшего от ядовитой крови убитого им змия. В бедном крестьянском платье Феврония сидела за ткацким станком и занималась «тихим» делом -— ткала полотно, а перед нею скакал заяц, как бы символизируя собой слияние её с природой. Её вопросы и ответы, её тихий и мудрый разговор ясно показывают, что «рублевская задумчивость» не бездумна. Феврония изумляет посланца своими вещими ответами и обещает помочь князю. Сведущая в целебных снадобьях, она излечивает князя. Несмотря на социальные препятствия, князь женится на крестьянской девушке Февронии. Чванливые жены бояр невзлюбили Февронию и требуют её изгнания.



Феврония загадывает мудрые загадки и умеет без суеты разрешать жизненные трудности. Она не возражает врагам и не оскорбляет их открытым поучением, а прибегает к иносказанию, цель которого — преподать безобидный урок: ее противники сами догадываются о своих ошибках. Она творит чудеса походя: заставляет за одну ночь расцвести в большое дерево воткнутые для костра ветви. Её животворящая сила распространяется на всё окружающее. Крохи хлеба в её ладони превращаются в зёрна благоуханного ладана. Ум, благородство и кротость помогают Февронии преодолеть все враждебные действия её сильных противников. В каждой конфликтной ситуации противопоставляется высокое человеческое достоинство крестьянки низкому и корыстному поведению еёе высокородных противников. Феврония использовала данную ей мудрость не для себя, а для своего мужа. Она вела его, помогала в делах, в том числе и государственных, была ему настоящей помощницей. Феврония Же не заставляла князя делать то, что хотела она. Мудрая жена — всегда радость для своего мужа и для окружающих. Феврония, как мы знаем, прославила и возвысила своей мудростью и себя, и своего мужа, Петра. Существует такое изречение, что семейная жизнь — эго корабль и капитан на нем — муж, но всё это огромное судно находится в руках у жены. Таким образом, куда она повернёт руль, туда и поплывёт корабль, а она может повернуть его в сторону тихого и спокойного моря, а может — в сторону рифов. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». (Притча 14,1) Феврония скончалась в 1228 году в один день со своим супругом. Оба они, согласно завещанию, положены в одном гробу. В 1547 году память их установлено праздновать «в Муроме повсюду» июня в 25-й день. Мощи святого князя Петра и святой княгини Февронии почивают под спудом в одной раке в Муромском соборном храме.