Cочинение «Позавидовала сорока попугаю…»

Каждый раз, проходя по проспекту мимо старинного особняка, который расположился на отшибе. Наше внимание привлекает большая клетка с попугаем в лоджии второго этажа. Наверное, эту клетку было сделано за специальным заказом. Ее тонкие прутики блестели на солнце, самая клетка напоминала терем для жар-птицы. Казалось, клетка самая излучала свет. Попугаю здесь было привольно. Он то сидел на жердочке, снисходительно посматривая на разинь, то высев вниз главой. Иногда он летал по клетке. Иллюзию свободы создавали старые, развесистые тополя, которые почти вплотную подступали к лоджии. В кроне одной из них было шарообразное гнездо сороки. Гнезда-снопа за своими размерами могло соревноваться с клеткой попугая. Тем не менее к вершине шара было не меньше метра. Такую приблизительно высоту имела и клетка. Правда, в отличие от нее гнездо сороки было составлено неудачно, кое-как. Из него в разные стороны торчали ветви.



И вот однажды мы увидели сороку, которая сидела на клетке с попугаем. Она словно что-то рассказывала ему своим трещащим голосом. Миновало время, и как-то мы остановились перед знакомой лоджией и стояли поражены: клетка с попугаем была пустая, не было и сороки. Что случилось с попугаем, мы не знали, но свои предположения высказали. Наверное, сорока прельстилась на блестящую щеколду дверцы клетки, ухватила ее клювом, и клетка раскрылась. Попугай был не глупенький, взмахнул крыльями и вылетел. Прошло время и – в чудо! – однажды мы снова увидели беглеца в клетке. «Отдал предпочтение клетке перед волей», – размышляли мы. Но в чем же воля? Сидя в клетке, попугай не испытает никаких неприятностей. Хозяин сурово за часы, всегда своевременно, принесет есть и пить. В ненастье занесет клетку в комнату, а если нужно, то и ветеринарную помощь предоставит. А за пределами клетки что будет делать попугай? В непривычных условиях он просто погибнет.



«А может, просто, сорока позавидовала попугаю? – пошутил Саша. – Самая хотела занять место в блестящей клетке и быть на всему готовому». «Но это уже совсем другая история, – сказал я. – Даже при уходе сорока в клетке погибнет. Она привыкшая постоянно двигаться, бороться за свою жизнь. Поэтому у каждого из них – свое представление о свободе».