Cочинение «Позднее образование протестантизма – пятидесятничество»

Пятидесятничество - одно из самых поздних образований протестантизма, получившее распространение в США на рубеже XIX - XX вв. Активная деятельность миссионеров способствовала широкому распространению этого религиозного направления в странах Западной Европы и Африки. В 20-х годах пятидесятничество организационно оформляется в нашей стране. С самого начала в нем образовалось много течений, называемых в основном именами их основателей (воронаевцы, шмидтовцы, мурашковцы и др. ) . Существуют и другие, более мелкие подразделения: пятидесятники - сионисты, субботствующие пятидесятники, евангельские христиане в духе апостолов (смородинцы) . Воронаевцы и их сторонники именуются христианами евангельской веры (ХЕВ) , шмидтовцы - христианами веры евангельской (ХВЕ) . Однако существенных различий в их вероучении и культе нет.



На территории Украины пятидесятничество проникло благодаря усилиям многочисленных американских и европейских религиозных миссионерских центров.



Наиболее интенсивная экспансия пятидесятничества наблюдалась в начале 20 - х годов на юге нашей республики. Этот так называемый южный путь (через Одессу) был " открыт " в 1921 г. И. Воронаевым и В. Колтовичем - эмиссарами наиболее крупной в то время американской пятидесятнической организации " Ассамблеи бога ". В результате здесь распространились общества ХЕВ.



В начале 20-х годов на территории Западной Украины, Западной Белоруссии, Литвы и Латвии появляются общины шмидтовцев. Деятельность шмидтовцев до 1939 г. направлялась филиалом русско-восточноевропейской миссии " Ассамблеи бога ", который был создан в 1924 г. в Данцейе (Гданьске) . Во главе филиала стоял суперинтендант Г. Шмидт.



В середине 20-х годов в северных областях Украины появляются малочисленные обьединения евангельских христиан в духе апостолов, мигрировавшие из Ленинграда, Пскова, Москвы. Эти обьединения порвали со своим руководителем И. Смородиным, с именем которого связано зарождение данного пятидесятнического течения - самого раннего из всех существующих сегодня в нашей стране. Основная часть смородинцев вместе со своим руководителем перебазировалось тогда же на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, которые по Рижскому договору 1921 г. отошли к буржуазно - помещичьей Польше.



Несмотря на значительное число конкурирующих пятидесятнических течений и групп, Союзу собраний ХВЕ к середине 30 - годов удалось почти полностью подчинить их своему влиянию.



В настоящее время на территории республики наиболее многочисленным течением остается воронаевское, второе по числу своих приверженцев занимают шмидтовцы, затем идут евангельские христиане, в духе апостолов, субботствующие пятидесятники и пятилесятники сионисты.



Основой вероучения пятидесятников является миф о " сошествии святого духа " на апостолов в пятидесятый день после Воскресения Христа, вследствие чего они получили " дар пророчествования " - " говорения на иноязыках". Если для баптистов после принятия водного крещения " дух святой " постоянно пребывает в иных, то для пятидесятников он является личностью, которая вселяет в верующего силу, принадлежавшую богу. Продемонстрировав эту силу, " дух святой " будто бы оставляет верующего с тем, чтобы снова сойти с небес и засвидетельствовать свою благосклонность к ним. Поэтому пятидесятники кроме водного крещения считают обязательным крещение " святым духом ", во время которого за счет сильного эмоционального возбуждения верующего нередко доводят себя до психических потрясений. В этот момент у них может возникнуть иллюзия личного общения со сверхъестественными силами. Мистическое переживание присутствия " святого духа " лежит в основе пятидесятнического вероучения об интуитивном познании всевышнего.



Наряду с крещением "святым духом" в пятидесятничестве особое значение придается так называемым библейским "духовным дарам". Верующие обычно почитают десять из них: "слово мудрости" (дар правильного понимания библейской "мудрости") , "слово знания" (искусство проповедовать) , "вера" (дар посредством "святого духа" обрести "истинную веру") , "дар исцеления" (способность "чудодейственно" исцелять больных) , "дар чудотворения" (уметь творить "чудеса") , "дар пророчества" (искусство раскрывать божественные "тайны") , "дар различия духов" (умение распознавать имеющиеся в человеке "нечистые духи" и "изгонять" их) , "дар говорения на иноязыках" (говорить в экстатическом состоянии непонятные слова) , "дар истолкования иноязыков" (обладать способностью разъяснять непонятные, якобы исходящие от бога слова) .



Каждый их этих мифических "даров", по мнению пятидесятников, может получить верующий для более успешного служению бога в результате крещения "духом святым". При наиболее важном считается - получение "дара" говорения на иноязыках, или так называемой глоссолами. Заговорить на молитвенном собрании "иноязыками" - значит засвидетельствовать свою богоизбранность, продемонстрировать контакт с "духом святым".



В пятидесятничестве, как и во многих других христианских течениях, соблюдается строгая структурно-организационная и должностная иерархия. Низовой структурой в пятидесятничестве является община, во граве которой стоит рукоположенный в духовный сан высшими иерархами пресвитер. Он имеет неограниченные права и пользуется всей полнотой власти.



Кроме пресвитера имеются и другие должностные: диалоны и диаконисы, проповедники, регенты, а также определенная категория служителей: "пророки" и "пророчицы", мастера "исцелений" и "чудодейственного различия духов", которые не избираются, а выдвигаются пресвитером тайно от рядовых верующих. Они играют исключительно большую роль в жизни общины, вокруг них создается ореол таинственности, а в их словах верующие, особенно фанатично настроенные, усматривают изреченную божественную тайну.



К началу 70-х гг. произошло разделение пятидесятничества на три основные группы в зависимости от характера деятельности, отношения к действительности и видения путей преодоления кризисных явлений. К первой группе относятся общества, зарегистрированные в союзе ЕХБ, ставшие на путь лояльного отношения к власти, в чем отразились умонастроения большинства пятидесятников. Вторую группу возглавили руководители обществ, проявившие негативистское отношение к действовавшему в то время советское законодательство о религиозных организациях и выступавшие против зарегистрированных обьединений, обьявив их отошедшими от "истинной" религиозной жизни, "отступниками от веры". Некоторые из этих руководителей заняли экстремистские позиции, стали подстрекать рядовых верующих уклонению от регистрации, невыполнению своих гражданских обязанностей, нарушению законности, к антиобщественной деятельности. Третью группу возглавило нейтрально настроенное руководство, не признающее как союза ЕХБ, так и незарегистрированных обществ.

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