Cочинение «Поздняя осень»

Писатели, поэты, художники рисуют осень первоначальную, когда все вокруг одевается в пышные наряды. Они называют это время по-разному. Чаще всего эту великолепную пору называют золотой осенью.



Но есть и другое время – поздняя осень. Деревья уже облетели. Птицы улетели на юг. Трава на лугах и полях пожелтела и пожухла. Все чаще срывается холодный дождь. Ночью заморозки. Такая осень не вызывает восторга умиления своей красотой. Да и что может быть красивого в холодный дождливый день, когда вокруг сыро, дует леденящий ветер, пахнущий снегом.



Но и в пору поздней осени есть своя прелесть. Как приятно утром, выйдя из дома, вдохнуть морозного воздуха. Морозец еще легкий. Он бодрит, наполняет тело легкостью. А посмотрите на деревья вокруг. Они превратились в хрустальные изваяния. Дождевая влага застыла на ветках, и деревья сверкают хрустальными гранями в лучах восходящего солнца.



Поздней осенью закончены все дела в садах и огородах. Можно спокойно предаваться праздности долгими вечерами: читать книги, слушать любимую музыку. Словом, заниматься любимым делом, не переживая, что еще не убран новый урожай, не заготовлены впрок дрова. А как приятно, войдя в дом, после морозной свежести улицы, окунуться в тепло натопленной комнаты, посидеть у пылающего камина, предаваясь своим мыслям, текущим так спокойно и размеренно.



Это ли не наслаждение! А то, что за окном идет нудный дождь, переходящий в снег, что впереди долгая зима, об этом как-то забывается у жарко натопленной печки.