Cочинение «Прабабушка Онисия»

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи в стране. И в моей семье во время войны никто не сидел, сложа руки.

Мой прадед Иван Григорьевич Тарасов был призван на фронт, где он честно воевал и в конце войны попал в плен.

У него осталась жена Онисия Тарасова с пятью детьми. Они не умерли от голода, потому что у них была корову, которую они берегли как зеницу ока. Часть молока Онисия меняла на продукты и ткань, оставшимся молоком кормила детей. На пасху мать шила своим детям одежду: мальчикам штаны и рубахи, а девочкам платьица. Эту одежду дети носили целый год. Летом у семьи было много работы – в лесу надо было собрать ягоды и грибы, чтобы обменять их на продукты. Мать целыми днями работала в поле, так что продохнуть было некогда.

Несмотря на такое тяжёлое время, Онисия занималась воспитанием детей – все они выросли хорошими и добрыми людьми. Это тоже своего рода подвиг – во время нечеловеческих испытаний вырастить настоящего человека!